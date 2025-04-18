https://ria.ru/20250418/minoborony-2012077632.html

Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни

Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни - РИА Новости, 18.04.2025

Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:47:00+03:00

2025-04-18T14:47:00+03:00

2025-04-18T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)