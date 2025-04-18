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Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/minoborony-2012077632.html
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни - РИА Новости, 18.04.2025
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:47:00+03:00
2025-04-18T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни

МО РФ: "Север" поразил 4 бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни в Курской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке.
Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен при выходе из окружения в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области
Вчера, 10:01
Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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