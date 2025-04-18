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Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни - РИА Новости, 18.04.2025
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:47:00+03:00
2025-04-18T14:47:00+03:00
2025-04-18T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного полка ВСУ в районах Горналя и Олешни в Курской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", - говорится в сводке. Отмечается, что авиация, беспилотники и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населённых пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" поразили четыре бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни
МО РФ: "Север" поразил 4 бригады и полк ВСУ у Горналя и Олешни в Курской области