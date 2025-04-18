https://ria.ru/20250418/ministr-2012174603.html

Бывшего саратовского министра отпустили из СК под подписку о невыезде

Бывшего саратовского министра отпустили из СК под подписку о невыезде - РИА Новости, 18.04.2025

Бывшего саратовского министра отпустили из СК под подписку о невыезде

Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, допрошенного в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, отпустили... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:21:00+03:00

2025-04-18T19:21:00+03:00

2025-04-18T19:21:00+03:00

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. Бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области, допрошенного в качестве подозреваемого по делу о незаконных выплатах чиновникам Росреестра, отпустили под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ранее в СУСК по региону сообщили, что бывший министр строительства и ЖКХ области заподозрен в превышении полномочий из-за незаконной выплаты субсидии трем чиновникам Росреестра на 4 миллиона рублей в рамках реализации региональной жилищной программы, тогда как федеральные государственные гражданские служащие на нее права не имели. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено в январе по факту превышения полномочий, а фигурант допрошен в качестве подозреваемого на этой неделе. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемым по делу проходит экс-министр Павел Мигачев. "У него (подозреваемого) подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказала собеседница агентства. Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области в 2019-2022 годах, а затем с 29 сентября 2022 года по 28 декабря 2023 года - заместителя председателя правительства региона, курирующего вопросы строительства. Своего поста он лишился после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина. Тогда Володин заявлял, что при наличии финансовых ресурсов в строительной сфере области "нет системной организации работы, проектирование завалено полностью". По его словам, при посещении микрорайона "Солнечный-2" жители жаловались на двухкратное переполнение школ, при этом рядом строится новый микрорайон со школой в 550 мест при дефиците уже в 3 тысячи мест, и аналогичные проблемы в другом новом микрорайоне "Зеленая горка".

https://ria.ru/20250415/sud-2011446087.html

https://ria.ru/20250417/sadakliev-2011802130.html

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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, жкх