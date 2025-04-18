https://ria.ru/20250418/migratsiya-2012079381.html

Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения

Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения - РИА Новости, 18.04.2025

Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым отношения стран в миграционной сфере, подтверждена готовность урегулировать... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:58:00+03:00

2025-04-18T14:58:00+03:00

2025-04-18T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым отношения стран в миграционной сфере, подтверждена готовность урегулировать темы в духе партнерства, сообщили в российском МИД. "Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних российско-киргизских отношений, в том числе касающиеся взаимодействия в миграционной сфере. Подтверждена обоюдная готовность урегулировать соответствующие темы в духе отношений союзничества и стратегического партнерства. Беседа прошла в конструктивной атмосфере", - говорится в сообщении о встрече в пятницу. Несколькими днями ранее российский МИД сообщил РИА Новости, что проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.

https://ria.ru/20250414/banya-2011170743.html

https://ria.ru/20250402/migranty-2008833872.html

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россия, москва, киргизия, михаил галузин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире