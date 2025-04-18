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Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения - РИА Новости, 18.04.2025
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14:58 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/migratsiya-2012079381.html
Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения
Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения - РИА Новости, 18.04.2025
Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым отношения стран в миграционной сфере, подтверждена готовность урегулировать... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:58:00+03:00
2025-04-18T14:58:00+03:00
россия
москва
киргизия
михаил галузин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым отношения стран в миграционной сфере, подтверждена готовность урегулировать темы в духе партнерства, сообщили в российском МИД. "Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних российско-киргизских отношений, в том числе касающиеся взаимодействия в миграционной сфере. Подтверждена обоюдная готовность урегулировать соответствующие темы в духе отношений союзничества и стратегического партнерства. Беседа прошла в конструктивной атмосфере", - говорится в сообщении о встрече в пятницу. Несколькими днями ранее российский МИД сообщил РИА Новости, что проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.
https://ria.ru/20250414/banya-2011170743.html
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россия, москва, киргизия, михаил галузин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
Россия, Москва, Киргизия, Михаил Галузин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), В мире
Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии миграционные отношения

Замглавы МИД Галузин обсудил с послом Киргизии Боконтаевым вопросы миграции

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин обсудил с послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым отношения стран в миграционной сфере, подтверждена готовность урегулировать темы в духе партнерства, сообщили в российском МИД.
"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонних российско-киргизских отношений, в том числе касающиеся взаимодействия в миграционной сфере. Подтверждена обоюдная готовность урегулировать соответствующие темы в духе отношений союзничества и стратегического партнерства. Беседа прошла в конструктивной атмосфере", - говорится в сообщении о встрече в пятницу.
Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве
14 апреля, 15:25
Несколькими днями ранее российский МИД сообщил РИА Новости, что проверка правоохранительными органами банного комплекса в Москве носила плановый характер, не была нацелена против граждан какой-либо страны.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало.
В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
В пресс-службе киргизского министерства указали, что с гражданами страны, "пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи". Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.
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Краснов рассказал об итогах проверки работы по контролю за мигрантами
2 апреля, 10:43
 
РоссияМоскваКиргизияМихаил ГалузинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)В мире
 
 
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