Западный вектор развития Украины исчерпал себя, заявил Медведчук
Медведчук: западный вектор развития Украины полностью себя исчерпал
Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Западный вектор развития Украины полностью себя исчерпал, двигаться в Европу бессмысленно, страна может найти поддержку только у России, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Путь в Европу, который Украина долгое время провозглашала как безальтернативный, сегодня требует кардинального политического пересмотра, поскольку украинскому народу стало понятным, куда этот путь их привел. Ведь начиная с 2018 года Украина стала самой бедной страной в Европе. И двигаться в Европу бессмысленно. Тем более в сегодняшнюю Европу", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
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Созданный в 1992 году Европейский Союз, по словам Медведчука, полностью изменил принципы своего существования. Официальный Брюссель не просто победил политикой экономику, но и остатки здравого смысла. Украинцев уверяли, что западный вектор развития принесет в страну благополучие и стабильность. Те в свою очередь понимали путь в Европу как путь к достатку и комфорту. "Но сегодня следует спросить, где же этот достаток и комфорт, почему страна за столь продолжительный период ничего не достигла?", - продолжает председатель совета движения.
Как отмечает политик, Евросоюз поначалу строился как огромная экономическая интеграция стран, которая расширяется благодаря стабильному миру, и никакого противостояния с какой-либо соседней страной в принципе быть не может. Но принцип мира был нарушен. ЕС не нужны сильные государства, в том числе и Украина, поскольку речь шла о политическом и экономическом поглощении стран, а не о равноправном партнерстве. Смысл Евросоюза уже потерян.
В качестве примера Медведчук привел данные МВФ. Так, на сегодняшний день ВВП на душу населения ЕС составил в 2024 году 43,3 тысячи долларов, а США – 69,4 тысячи долларов (8 место в мире). Американский показатель – это 141% от среднеевропейского показателя. Кроме того, политик, ссылаясь на данные отчета европейского центра международной политической экономии, отметил, что независимо от меры, используемой для сравнения уровней ВВП и экономического роста, разница в благосостоянии между ЕС и США существенно выросла. Если эта тенденция сохранится, разрыв в благосостоянии между средним американцем и европейцем в 2035 году будет таким же большим, как между средним европейцем и индийцем сегодня.
"Сегодня Зеленский, потеряв поддержку США, надеется на Европу. Но Брюссель и Лондон предадут его еще быстрее, реальных ресурсов для поддержки режима Зеленского у них нет. Европа теряет лидерство, у нее не осталось надежных союзников, она теряет рынки и конкурентоспособность на фоне США, России и Китая. Поэтому западный вектор теряет для украинского народа всякий смысл. Но остается проверенный веками путь строительства государства Россия, где украинцам традиционно отводилось почетное место. И это сегодня, как, впрочем, и всегда, единственный путь для достойной жизни украинского народа", - подчеркнул Медведчук.