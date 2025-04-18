https://ria.ru/20250418/matvienko-2012123948.html
Матвиенко назвала Великую Отечественную войну символом мужества стран СНГ
Матвиенко назвала Великую Отечественную войну символом мужества стран СНГ - РИА Новости, 18.04.2025
Матвиенко назвала Великую Отечественную войну символом мужества стран СНГ
В мировую летопись Великая Отечественная война вошла как символ мужества народов стран СНГ, это подвиг, равному которому не было и нет, заявила спикер Совфеда,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:54:00+03:00
2025-04-18T16:54:00+03:00
2025-04-18T16:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
валентина матвиенко
снг
содружество
совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. В мировую летопись Великая Отечественная война вошла как символ мужества народов стран СНГ, это подвиг, равному которому не было и нет, заявила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ Валентина Матвиенко. "В мировую летопись, историческую память нашего Содружества Великая Отечественная война навсегда вошла как символ мужества, единства и стойкости наших народов. Это подвиг, равному которому не было и нет. И сегодня, спустя 80 лет, он остаётся нашей общей исторической основой и моральным ориентиром", - сказала она в ходе торжественного заседания МПА СНГ, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. По словам спикера СФ, "гарантом успешности единого курса на сохранение правды о нашем общем подвиге, о героизме народов Советского Союза станет знаковое присутствие глав государств Содружества на Параде Победы в Москве 9 мая". Сенатор отметила, что нет ни одной семьи в странах Содружества, которую не опалила бы Великая Отечественная война. "Мы бережно храним письма с фронта на всех языках народов Советского Союза. Старые фотографии, воспоминания о боевом братстве солдат-победителей. "Сегодня мы знаем, сильнее всей фашистской орды был наш многонациональный советский народ и наша Красная Армия. Друзья, победа – это наша общая история, общая гордость и наша общая ответственность. И мы должны работать вместе, чтобы сохранить, защищать и развивать всё то, что объединяет наши народы", - сказала Матвиенко. Парламентарий убеждена, что юбилей Победы должен стать не только поводом для торжеств, но и стимулом для совместной дальнейшей работы. "Сегодня, как никогда, нам важно опираться на этот исторический опыт. Крепкую дружбу, которую завещали нам отцы, деды и прадеды, предстоит пронести дальше сквозь годы. Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, считаю, может послужить образцом совместных усилий на этом направлении", - подчеркнула Матвиенко. По ее словам, вместе парламентарии стран уже делают многое для сохранения и защиты исторической правды о войне, о значении победы. "Решительно противостоим тем, кто умаляет роль наших народов, разгромивших фашизм", - сказала политик. "Наша общая миссия вместе противодействовать попыткам реабилитации фашизма, давать отпор тем, кто пытается вести так называемую войну с памятниками освободителям Европы", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что, к сожалению, в ряде стран подобный вандализм возведён в ранг государственной политики. И, конечно, особенно значима неформальная поддержка наших ветеранов, сказала спикер СФ.
https://ria.ru/20250417/sng-2011888894.html
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москва, валентина матвиенко, снг, содружество , совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Валентина Матвиенко, СНГ, Содружество , Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко назвала Великую Отечественную войну символом мужества стран СНГ
Матвиенко: Отечественная война вошла в историю как символ мужества народов СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. В мировую летопись Великая Отечественная война вошла как символ мужества народов стран СНГ, это подвиг, равному которому не было и нет, заявила спикер Совфеда, глава Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) стран СНГ Валентина Матвиенко.
"В мировую летопись, историческую память нашего Содружества Великая Отечественная война навсегда вошла как символ мужества, единства и стойкости наших народов. Это подвиг, равному которому не было и нет. И сегодня, спустя 80 лет, он остаётся нашей общей исторической основой и моральным ориентиром", - сказала она в ходе торжественного заседания МПА СНГ
, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
По словам спикера СФ, "гарантом успешности единого курса на сохранение правды о нашем общем подвиге, о героизме народов Советского Союза станет знаковое присутствие глав государств Содружества
на Параде Победы в Москве
9 мая".
Сенатор отметила, что нет ни одной семьи в странах Содружества, которую не опалила бы Великая Отечественная война. "Мы бережно храним письма с фронта на всех языках народов Советского Союза. Старые фотографии, воспоминания о боевом братстве солдат-победителей.
"Сегодня мы знаем, сильнее всей фашистской орды был наш многонациональный советский народ и наша Красная Армия. Друзья, победа – это наша общая история, общая гордость и наша общая ответственность. И мы должны работать вместе, чтобы сохранить, защищать и развивать всё то, что объединяет наши народы", - сказала Матвиенко
.
Парламентарий убеждена, что юбилей Победы должен стать не только поводом для торжеств, но и стимулом для совместной дальнейшей работы. "Сегодня, как никогда, нам важно опираться на этот исторический опыт. Крепкую дружбу, которую завещали нам отцы, деды и прадеды, предстоит пронести дальше сквозь годы. Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, считаю, может послужить образцом совместных усилий на этом направлении", - подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, вместе парламентарии стран уже делают многое для сохранения и защиты исторической правды о войне, о значении победы. "Решительно противостоим тем, кто умаляет роль наших народов, разгромивших фашизм", - сказала политик.
"Наша общая миссия вместе противодействовать попыткам реабилитации фашизма, давать отпор тем, кто пытается вести так называемую войну с памятниками освободителям Европы", - подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что, к сожалению, в ряде стран подобный вандализм возведён в ранг государственной политики.
И, конечно, особенно значима неформальная поддержка наших ветеранов, сказала спикер СФ.