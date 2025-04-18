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Каллас живет в парадигме оправдания фашизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.04.2025
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10:53 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/matvienko-2011993435.html
Каллас живет в парадигме оправдания фашизма, заявила Матвиенко
Каллас живет в парадигме оправдания фашизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.04.2025
Каллас живет в парадигме оправдания фашизма, заявила Матвиенко
Глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма, они давно оправдали для себя гитлеровский фашизм, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:53:00+03:00
2025-04-18T10:53:00+03:00
в мире
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кайя каллас
валентина матвиенко
си цзиньпин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма, они давно оправдали для себя гитлеровский фашизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". "Особенно с учётом того, что в некоторых западных странах происходит второе пришествие нацизма: ему потворствуют, его культивируют. И одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в освобождение мира от фашизма. Более того, звучат откровенные призывы к главам суверенных государств не посещать Парад Победы 9 мая в Москве – им прямо угрожают, их шантажируют, их запугивают. Для Брюсселя всё это давно стало нормой, для себя они гитлеровский фашизм давно оправдали. А таким, как Кая Каллас и подобные ей, даже перестраиваться не пришлось – они изначально жили и живут в парадигме оправдания фашизма", - написала Матвиенко в своём телеграм-канале. Политик отметила, что это не случайное проявление, "в этом есть продуманная долгосрочная угроза не только России, но и всем странам СНГ". "Наша задача – без фальши передать будущим поколениям граждан наших стран историю войны с фашизмом и историю нашей общей Великой Победы", - констатировала сенатор. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html
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в мире, москва, ссср, брюссель, кайя каллас, валентина матвиенко, си цзиньпин, совет федерации рф, евросоюз, снг
В мире, Москва, СССР, Брюссель, Кайя Каллас, Валентина Матвиенко, Си Цзиньпин, Совет Федерации РФ, Евросоюз, СНГ
Каллас живет в парадигме оправдания фашизма, заявила Матвиенко

Матвиенко: Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма, они давно оправдали для себя гитлеровский фашизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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"Особенно с учётом того, что в некоторых западных странах происходит второе пришествие нацизма: ему потворствуют, его культивируют. И одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в освобождение мира от фашизма. Более того, звучат откровенные призывы к главам суверенных государств не посещать Парад Победы 9 мая в Москве – им прямо угрожают, их шантажируют, их запугивают. Для Брюсселя всё это давно стало нормой, для себя они гитлеровский фашизм давно оправдали. А таким, как Кая Каллас и подобные ей, даже перестраиваться не пришлось – они изначально жили и живут в парадигме оправдания фашизма", - написала Матвиенко в своём телеграм-канале.
Политик отметила, что это не случайное проявление, "в этом есть продуманная долгосрочная угроза не только России, но и всем странам СНГ".
"Наша задача – без фальши передать будущим поколениям граждан наших стран историю войны с фашизмом и историю нашей общей Великой Победы", - констатировала сенатор.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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В миреМоскваСССРБрюссельКайя КалласВалентина МатвиенкоСи ЦзиньпинСовет Федерации РФЕвросоюзСНГ
 
 
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