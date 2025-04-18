Каллас живет в парадигме оправдания фашизма, заявила Матвиенко
Матвиенко: Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей живут в парадигме оправдания фашизма, они давно оправдали для себя гитлеровский фашизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Каллас ранее заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
"Особенно с учётом того, что в некоторых западных странах происходит второе пришествие нацизма: ему потворствуют, его культивируют. И одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в освобождение мира от фашизма. Более того, звучат откровенные призывы к главам суверенных государств не посещать Парад Победы 9 мая в Москве – им прямо угрожают, их шантажируют, их запугивают. Для Брюсселя всё это давно стало нормой, для себя они гитлеровский фашизм давно оправдали. А таким, как Кая Каллас и подобные ей, даже перестраиваться не пришлось – они изначально жили и живут в парадигме оправдания фашизма", - написала Матвиенко в своём телеграм-канале.
"Наша задача – без фальши передать будущим поколениям граждан наших стран историю войны с фашизмом и историю нашей общей Великой Победы", - констатировала сенатор.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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