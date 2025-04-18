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В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании - РИА Новости, 18.04.2025
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11:42 18.04.2025 (обновлено: 12:07 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/master-klass-2012015157.html
В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании
В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании - РИА Новости, 18.04.2025
В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании
В Москве 21 апреля для девелоперов проведут мастер-класс по созданию 3D-моделей, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного решения (АГР)... РИА Новости, 18.04.2025
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2025-04-18T12:07:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Москве 21 апреля для девелоперов проведут мастер-класс по созданию 3D-моделей, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного решения (АГР) проекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, общение пройдет в онлайн-формате, это будет уже четвертый мастер-класс по 3D-моделированию."Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса. Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка и других аспектах моделирования", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Основная цель подобных мероприятий – повышение качества 3D-моделей объектов для получения свидетельства об утверждении АГР в Москомархитектуре, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250418/moskva-2011940708.html
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Артем Смирнов
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании

В Москве для девелоперов проведут мастер-класс по 3D-моделированию

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Москве 21 апреля для девелоперов проведут мастер-класс по созданию 3D-моделей, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного решения (АГР) проекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, общение пройдет в онлайн-формате, это будет уже четвертый мастер-класс по 3D-моделированию.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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"Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса. Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка и других аспектах моделирования", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Основная цель подобных мероприятий – повышение качества 3D-моделей объектов для получения свидетельства об утверждении АГР в Москомархитектуре, указывается в сообщении.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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