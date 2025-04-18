В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании
В Москве для девелоперов проведут мастер-класс по 3D-моделированию
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Москве 21 апреля для девелоперов проведут мастер-класс по созданию 3D-моделей, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного решения (АГР) проекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, общение пройдет в онлайн-формате, это будет уже четвертый мастер-класс по 3D-моделированию.
"Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса. Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка и других аспектах моделирования", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Основная цель подобных мероприятий – повышение качества 3D-моделей объектов для получения свидетельства об утверждении АГР в Москомархитектуре, указывается в сообщении.