https://ria.ru/20250418/master-klass-2012015157.html

В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании

В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании - РИА Новости, 18.04.2025

В Москве пройдет мастер-класс для девелоперов о 3D-моделировании

В Москве 21 апреля для девелоперов проведут мастер-класс по созданию 3D-моделей, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного решения (АГР)... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:42:00+03:00

2025-04-18T11:42:00+03:00

2025-04-18T12:07:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В Москве 21 апреля для девелоперов проведут мастер-класс по созданию 3D-моделей, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного решения (АГР) проекта, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, общение пройдет в онлайн-формате, это будет уже четвертый мастер-класс по 3D-моделированию."Программа мастер-класса охватывает все ключевые аспекты подготовки 3D-моделей для архитектурно-градостроительного регулирования, включая разбор типичных ошибок и практические советы по оптимизации рабочего процесса. Эксперты сессии расскажут о важности точного позиционирования моделей относительно друг друга, работе со схемой планировочной организации участка и других аспектах моделирования", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Основная цель подобных мероприятий – повышение качества 3D-моделей объектов для получения свидетельства об утверждении АГР в Москомархитектуре, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20250418/moskva-2011940708.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы