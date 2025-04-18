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Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада - РИА Новости, 18.04.2025
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Новости Подмосковья
 
16:41 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/marmelad-2012114272.html
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада - РИА Новости, 18.04.2025
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада
Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:41:00+03:00
2025-04-18T16:41:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также за первые два месяца этого года производители выпустили 3,4 тысячи тонн мармелада. В ведомстве отметили, что чем больше в мармеладе натуральных ингредиентов – тем полезнее лакомство, а отсутствие в составе изделия жиров делает его менее калорийным. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщала, что порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля.
https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011405937.html
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московская область (подмосковье), продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Продукты
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада

Производители Московской области выпустили 23 тысячи тонн мармелада в 2024 году

© Getty Images / Евгений ХаритоновПроизводство мармелада
Производство мармелада - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Евгений Харитонов
Производство мармелада
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Также за первые два месяца этого года производители выпустили 3,4 тысячи тонн мармелада.
Говядина - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Около 23 тысяч тонн мяса продали в магазинах Подмосковья за март
15 апреля, 17:23
В ведомстве отметили, что чем больше в мармеладе натуральных ингредиентов – тем полезнее лакомство, а отсутствие в составе изделия жиров делает его менее калорийным.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщала, что порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля.
Выпечка куличей - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Подмосковье к Пасхе испекут около 700 тонн куличей
14 апреля, 13:47
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Продукты
 
 
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