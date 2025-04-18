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Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада - РИА Новости, 18.04.2025
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада
Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:41:00+03:00
2025-04-18T16:41:00+03:00
2025-04-18T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также за первые два месяца этого года производители выпустили 3,4 тысячи тонн мармелада. В ведомстве отметили, что чем больше в мармеладе натуральных ингредиентов – тем полезнее лакомство, а отсутствие в составе изделия жиров делает его менее калорийным. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщала, что порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Продукты
Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада
Производители Московской области выпустили 23 тысячи тонн мармелада в 2024 году