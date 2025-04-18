https://ria.ru/20250418/marmelad-2012114272.html

Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада

Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада - РИА Новости, 18.04.2025

Подмосковные производители выпустили 23 тысячи тонн мармелада

Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:41:00+03:00

2025-04-18T16:41:00+03:00

2025-04-18T16:41:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

продукты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012117181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_057d7caa64f110c81187281050dd1b07.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Производители Подмосковья выпустили в прошлом году 23 тысячи тонн мармелада, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также за первые два месяца этого года производители выпустили 3,4 тысячи тонн мармелада. В ведомстве отметили, что чем больше в мармеладе натуральных ингредиентов – тем полезнее лакомство, а отсутствие в составе изделия жиров делает его менее калорийным. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона сообщала, что порядка 700 тонн куличей испекут в Подмосковье к Пасхе, которую в этом году отметят 20 апреля.

https://ria.ru/20250415/podmoskove-2011405937.html

https://ria.ru/20250414/paskha-2011147091.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), продукты