https://ria.ru/20250418/lipetskaya-2012001512.html

Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров

Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров - РИА Новости, 18.04.2025

Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров

Вопросы подготовки востребованных специалистов обсудили члены рабочей группы "Образование для рынка труда" комиссии Госсовета РФ на заседании под... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:01:00+03:00

2025-04-18T11:01:00+03:00

2025-04-18T11:08:00+03:00

липецкая область

общество

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вопросы подготовки востребованных специалистов обсудили члены рабочей группы "Образование для рынка труда" комиссии Госсовета РФ на заседании под председательством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участники заседания обсудили практические решения, которые помогут готовить востребованных специалистов и сократить разрыв между образованием и реальными потребностями работодателей. В ходе заседания Артамонов поделился опытом Липецкой области. Он рассказал, что в регионе успешно работает система сопровождения карьеры – от школьной скамьи до рабочего места. Создан Центр молодежной карьеры. Его задача – помогать школьникам с профориентацией, студентам с трудоустройством, предприятиям с поиском нужных специалистов. По словам Артамонова, системная работа на базе карьерных центров помогает не только молодежи в выборе профессии и трудоустройстве, но и работодателям прогнозировать кадровые потребности предприятий. "Мы успешно завершили модернизацию службы занятости. Это было полное переформатирование как рабочего пространства, так и подходов к работе. Карьерные консультанты помогают с профориентацией, переобучением, составлением резюме. Ярмарки вакансий проводятся в регулярно и там предлагаются в основном вакансии с высокими зарплатами", – процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства. Что касается работодателей, то по словам губернатора, ряд компаний в регионе наладил сотрудничество с колледжами и помогает обновлять их материальную базу. Кроме этого, предприятия вкладываются в подготовку кадров, оплачивая студентам практику и стажировку, а в дальнейшем получают нужных им специалистов.

https://ria.ru/20250219/vuzy-2000286925.html

https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, липецкая область, россия, игорь артамонов