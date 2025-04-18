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Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров - РИА Новости, 18.04.2025
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Липецкая область
 
11:01 18.04.2025 (обновлено: 11:08 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/lipetskaya-2012001512.html
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров - РИА Новости, 18.04.2025
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров
Вопросы подготовки востребованных специалистов обсудили члены рабочей группы "Образование для рынка труда" комиссии Госсовета РФ на заседании под... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:01:00+03:00
2025-04-18T11:08:00+03:00
липецкая область
общество
липецкая область
россия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вопросы подготовки востребованных специалистов обсудили члены рабочей группы "Образование для рынка труда" комиссии Госсовета РФ на заседании под председательством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Участники заседания обсудили практические решения, которые помогут готовить востребованных специалистов и сократить разрыв между образованием и реальными потребностями работодателей. В ходе заседания Артамонов поделился опытом Липецкой области. Он рассказал, что в регионе успешно работает система сопровождения карьеры – от школьной скамьи до рабочего места. Создан Центр молодежной карьеры. Его задача – помогать школьникам с профориентацией, студентам с трудоустройством, предприятиям с поиском нужных специалистов. По словам Артамонова, системная работа на базе карьерных центров помогает не только молодежи в выборе профессии и трудоустройстве, но и работодателям прогнозировать кадровые потребности предприятий. "Мы успешно завершили модернизацию службы занятости. Это было полное переформатирование как рабочего пространства, так и подходов к работе. Карьерные консультанты помогают с профориентацией, переобучением, составлением резюме. Ярмарки вакансий проводятся в регулярно и там предлагаются в основном вакансии с высокими зарплатами", – процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства. Что касается работодателей, то по словам губернатора, ряд компаний в регионе наладил сотрудничество с колледжами и помогает обновлять их материальную базу. Кроме этого, предприятия вкладываются в подготовку кадров, оплачивая студентам практику и стажировку, а в дальнейшем получают нужных им специалистов.
https://ria.ru/20250219/vuzy-2000286925.html
https://ria.ru/20240827/obrazovanie-1968751761.html
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общество, липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров

Артамонов поделился опытом подготовки кадров в Липецкой области

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой областиЛипецкая область поделилась опытом подготовки кадров
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Липецкой области
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров
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ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Вопросы подготовки востребованных специалистов обсудили члены рабочей группы "Образование для рынка труда" комиссии Госсовета РФ на заседании под председательством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Участники заседания обсудили практические решения, которые помогут готовить востребованных специалистов и сократить разрыв между образованием и реальными потребностями работодателей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Липецкий губернатор предложил скорректировать работу вузов
19 февраля, 13:59
В ходе заседания Артамонов поделился опытом Липецкой области. Он рассказал, что в регионе успешно работает система сопровождения карьеры – от школьной скамьи до рабочего места. Создан Центр молодежной карьеры. Его задача – помогать школьникам с профориентацией, студентам с трудоустройством, предприятиям с поиском нужных специалистов.
По словам Артамонова, системная работа на базе карьерных центров помогает не только молодежи в выборе профессии и трудоустройстве, но и работодателям прогнозировать кадровые потребности предприятий.
"Мы успешно завершили модернизацию службы занятости. Это было полное переформатирование как рабочего пространства, так и подходов к работе. Карьерные консультанты помогают с профориентацией, переобучением, составлением резюме. Ярмарки вакансий проводятся в регулярно и там предлагаются в основном вакансии с высокими зарплатами", – процитировали Артамонова в пресс-службе регионального правительства.
Что касается работодателей, то по словам губернатора, ряд компаний в регионе наладил сотрудничество с колледжами и помогает обновлять их материальную базу. Кроме этого, предприятия вкладываются в подготовку кадров, оплачивая студентам практику и стажировку, а в дальнейшем получают нужных им специалистов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Новые образовательные проекты реализуют в липецких вузах до 2029 года
27 августа 2024, 14:45
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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