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Ликсутов: в ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля - РИА Новости, 18.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 18.04.2025 (обновлено: 12:02 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/liksutov-2012016676.html
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля - РИА Новости, 18.04.2025
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля
Компания "Некс-Т", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", разработала линейку головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:00:00+03:00
2025-04-18T12:02:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Компания "Некс-Т", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", разработала линейку головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения для электромобиля "Атом", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В Москве особое внимание уделяют развитию экологичного транспорта. Производителям предоставляют спецстатусы, земельные участки и другие налоговые преференции. Также по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на базе ОЭЗ "Технополис Москва" успешно развивается кластер электромобилестроения, где ведущие игроки рынка работают над новыми технологиями, наращивают производство электротранспорта и комплектующих", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и выпустил линейку инновационных головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения и высокотехнологичной программно-аппаратной частью, которое интегрируется в рулевое колесо управления.Изначально инновационное решение разрабатывалось специально для отечественных автомобилей. Так, в дальнейшем разработка будет доступна другим производителям в качестве компонента при выпуске готовой продукции."До конца года запланирована презентация другой версии, которая будет устанавливаться в центре консоли автомобиля. Такой сенсорный дисплей позволит водителю управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими системами транспортного средства, не отвлекаясь от дороги", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Высокотехнологичное оборудование будет производиться на собственных мощностях компании, которые расположены на площадке "Печатники".По словам генерального директора NexTouch Владимира Крикушенко, разработка новой линейки мультимедийных систем для автомобилей – важный этап в развитии российского автопрома и цифровизации управления транспортом. Реализация масштабного проекта стала возможна благодаря всесторонней поддержке правительства столицы и развитой инфраструктуре ОЭЗ "Технополис Москва". Там созданы благоприятные условия для развития современных технологий и эффективной кооперации.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что компания "Некс-Т" получила статус резидента ОЭЗ Москвы в 2017 году. Этот спецстатус позволяет предприятиям пользоваться поддержкой в виде налоговых льгот и других преференций, а также направлять сэкономленные средства в расширение производства, ассортимента продукции, в новые разработки и получение патентов на них.
https://ria.ru/20250418/moskva-2011972961.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля

Заммэра Ликсутов: в ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля

© Фото : пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля
В ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы изготовили головное устройство для электромобиля
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Компания "Некс-Т", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", разработала линейку головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения для электромобиля "Атом", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Москве особое внимание уделяют развитию экологичного транспорта. Производителям предоставляют спецстатусы, земельные участки и другие налоговые преференции. Также по поручению мэра Москвы Сергея Собянина на базе ОЭЗ "Технополис Москва" успешно развивается кластер электромобилестроения, где ведущие игроки рынка работают над новыми технологиями, наращивают производство электротранспорта и комплектующих", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он отметил, что резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработал и выпустил линейку инновационных головных мультимедийных устройств с сенсорным экраном последнего поколения и высокотехнологичной программно-аппаратной частью, которое интегрируется в рулевое колесо управления.
Изначально инновационное решение разрабатывалось специально для отечественных автомобилей. Так, в дальнейшем разработка будет доступна другим производителям в качестве компонента при выпуске готовой продукции.
"До конца года запланирована презентация другой версии, которая будет устанавливаться в центре консоли автомобиля. Такой сенсорный дисплей позволит водителю управлять мультимедиа, навигацией, климат-контролем и другими системами транспортного средства, не отвлекаясь от дороги", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
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Высокотехнологичное оборудование будет производиться на собственных мощностях компании, которые расположены на площадке "Печатники".
По словам генерального директора NexTouch Владимира Крикушенко, разработка новой линейки мультимедийных систем для автомобилей – важный этап в развитии российского автопрома и цифровизации управления транспортом.
Реализация масштабного проекта стала возможна благодаря всесторонней поддержке правительства столицы и развитой инфраструктуре ОЭЗ "Технополис Москва". Там созданы благоприятные условия для развития современных технологий и эффективной кооперации.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что компания "Некс-Т" получила статус резидента ОЭЗ Москвы в 2017 году. Этот спецстатус позволяет предприятиям пользоваться поддержкой в виде налоговых льгот и других преференций, а также направлять сэкономленные средства в расширение производства, ассортимента продукции, в новые разработки и получение патентов на них.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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