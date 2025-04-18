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Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн - РИА Новости, 18.04.2025
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12:13 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012030048.html
Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн
Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн - РИА Новости, 18.04.2025
Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:13:00+03:00
2025-04-18T12:13:00+03:00
происшествия
курская область
москва
александр хинштейн
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов бюджетных рублей и еще предстоит выяснить, сколько из них было украдено. "В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено - вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей. Средства выделялись на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руководством КРКО и их подрядчиками (мы полностью поддерживали в суде этот иск)", - написал Хинштейн. На этой неделе экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, которые, по версии следствия, с руководством КРКО организовали хищение 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе, были арестованы в Москве.
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происшествия, курская область, москва, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Курская область, Москва, Александр Хинштейн, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Генеральная прокуратура РФ
Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн

Хинштейн: предстоит узнать, сколько бюджетных денег присвоило руководство КРКО

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов бюджетных рублей и еще предстоит выяснить, сколько из них было украдено.
«
"В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено - вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей. Средства выделялись на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руководством КРКО и их подрядчиками (мы полностью поддерживали в суде этот иск)", - написал Хинштейн.
На этой неделе экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, которые, по версии следствия, с руководством КРКО организовали хищение 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе, были арестованы в Москве.
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ПроисшествияКурская областьМоскваАлександр ХинштейнАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовГенеральная прокуратура РФ
 
 
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