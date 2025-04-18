https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012030048.html

Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн

Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн - РИА Новости, 18.04.2025

Через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей, заявил Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:13:00+03:00

2025-04-18T12:13:00+03:00

2025-04-18T12:13:00+03:00

происшествия

курская область

москва

александр хинштейн

алексей смирнов (политик)

алексей дедов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что через Корпорацию развития Курской области (КРКО) прошли десятки миллиардов бюджетных рублей и еще предстоит выяснить, сколько из них было украдено. "В общей сложности через КРКО прошли десятки миллиардов бюджетных рублей. Сколько из них было украдено - вопрос открытый. Достаточно сказать, что суд первой инстанции уже удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в бюджет 4,1 млрд рублей. Средства выделялись на строительство фортификационных сооружений, но были присвоены руководством КРКО и их подрядчиками (мы полностью поддерживали в суде этот иск)", - написал Хинштейн. На этой неделе экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, которые, по версии следствия, с руководством КРКО организовали хищение 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе, были арестованы в Москве.

https://ria.ru/20250128/genprokuratura-1995846543.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, москва, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, генеральная прокуратура рф