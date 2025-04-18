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В Крыму началась подготовка к летнему туристическому сезону - РИА Новости, 18.04.2025
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13:02 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/krym-2012048562.html
В Крыму началась подготовка к летнему туристическому сезону
В Крыму началась подготовка к летнему туристическому сезону - РИА Новости, 18.04.2025
В Крыму началась подготовка к летнему туристическому сезону
Подготовка к летнему туристическому сезону в Крыму идет штатно, ожидается рост турпотока, сказал в ходе брифинга замминистра экономического развития РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:02:00+03:00
2025-04-18T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подготовка к летнему туристическому сезону в Крыму идет штатно, ожидается рост турпотока, сказал в ходе брифинга замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "В Крыму, Севастополе… подготовка к сезону идет в штатном режиме… Ограничений там не введено ни по пляжам, ни по морю. Поэтому здесь наблюдается рост спроса, мы ожидаем рост туристического потока", - сказал Вахруков. Он также добавил, что перед властями регионов РФ и транспортным блоком стоит вопрос обеспечения доставки туристов в летний сезон. "Мы уже подготовили соответствующие прогнозы, обсуждаем их реализацию с Министерством транспорта и регионами", - указал замминистра.
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новости - туризм, россия, севастополь
Новости - Туризм, Россия, Севастополь
В Крыму началась подготовка к летнему туристическому сезону

Вахруков: подготовка к летнему туристическому сезону в Крыму идет штатно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие загорают на пляже в Крыму
Отдыхающие загорают на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие загорают на пляже в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подготовка к летнему туристическому сезону в Крыму идет штатно, ожидается рост турпотока, сказал в ходе брифинга замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"В Крыму, Севастополе… подготовка к сезону идет в штатном режиме… Ограничений там не введено ни по пляжам, ни по морю. Поэтому здесь наблюдается рост спроса, мы ожидаем рост туристического потока", - сказал Вахруков.
Он также добавил, что перед властями регионов РФ и транспортным блоком стоит вопрос обеспечения доставки туристов в летний сезон.
"Мы уже подготовили соответствующие прогнозы, обсуждаем их реализацию с Министерством транспорта и регионами", - указал замминистра.
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