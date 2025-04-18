https://ria.ru/20250418/krym-2011947008.html

На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 18.04.2025

На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:30:00+03:00

2025-04-18T04:30:00+03:00

2025-04-18T04:30:00+03:00

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ограничения ввели в 2.26 мск, они продлились 1 час 48 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250414/agent-2011085893.html

республика крым

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, безопасность