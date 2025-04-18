https://ria.ru/20250418/krym-2011947008.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 18.04.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:30:00+03:00
2025-04-18T04:30:00+03:00
2025-04-18T04:30:00+03:00
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ограничения ввели в 2.26 мск, они продлились 1 час 48 минут. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250414/agent-2011085893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, безопасность
Республика Крым, Безопасность
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта