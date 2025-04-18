https://ria.ru/20250418/koreja-2011961802.html

Южная Корея провела стрельбы у границы с КНДР

Южная Корея провела стрельбы у границы с КНДР - РИА Новости, 18.04.2025

Южная Корея провела стрельбы у границы с КНДР

Южная Корея провела крупномасштабные ночные стрельбы артиллерии у морской границы с КНДР на восточном побережье Корейского полуострова, сообщило агентство... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:31:00+03:00

2025-04-18T08:31:00+03:00

2025-04-18T08:31:00+03:00

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южная корея

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СЕУЛ, 18 апр - РИА Новости. Южная Корея провела крупномасштабные ночные стрельбы артиллерии у морской границы с КНДР на восточном побережье Корейского полуострова, сообщило агентство Рёнхап. "Сухопутные силы 16-17 апреля провели вблизи Северной разграничительной линии в Японском море крупномасштабные учения с ночными морскими стрельбами из самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня", - пишет агентство. В стрельбах приняли участие более 40 южнокорейских САУ K9A1, K55A1, K105A1 и РСЗО K239 "Чхонму". Были задействованы более 300 человек личного состава, а также радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и беспилотные летательные аппараты. С морского побережья пограничного уезда Косон провинции Канвондо было выпущено более 600 снарядов. Все они, как утверждается, упали в южнокорейских водах. Последний раз артиллерийские учения в этом районе проводились в июле прошлого года, тогда количество выпущенных снарядов было в пять раз меньше. Ранее, в соответствии с военным соглашением от 19 сентября 2018 года, артиллерийские стрельбы в 80 километрах к югу и северу от так называемой Северной разграничительной линии, выполняющей роль фактической морской границы, были запрещены. Однако после ряда обвинений в адрес Пхеньяна Сеул в июне 2024 года приостановил действие соглашения и возобновил учения. Как отмечает Рёнхап, для предотвращения инцидентов в ходе нынешних стрельб южнокорейские военные провели оповещение местных жителей за пять дней, и за два дня до начала учений выпустили извещение о временном запрете на плавание судов в определенных районах. К изолированию района стрельб была также привлечена морская полиция.

https://ria.ru/20250404/koreja-2009249195.html

южная корея

корейский полуостров

японское море

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в мире, южная корея, корейский полуостров, японское море