https://ria.ru/20250418/kiev-2012130707.html

СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки

СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки - РИА Новости, 18.04.2025

СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки

Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:09:00+03:00

2025-04-18T17:09:00+03:00

2025-04-18T17:09:00+03:00

в мире

сша

украина

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155490/69/1554906915_0:16:900:522_1920x0_80_0_0_f3d3aae3040431492480c687a589d8be.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. "Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250418/sdelka-2011935046.html

сша

украина

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп