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СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки - РИА Новости, 18.04.2025
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17:09 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kiev-2012130707.html
СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки
СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки - РИА Новости, 18.04.2025
СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки
Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:09:00+03:00
2025-04-18T17:09:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. "Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп
СМИ: Киев надеется на участие США в обороне Украины из-за ресурсной сделки

Украина надеется, что США увеличат роль в ее обороне из-за сделки по ресурсам

© Фото : Кабинет министров УкраиныВоенная техника США на Украине
Военная техника США на Украине - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Кабинет министров Украины
Военная техника США на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские дипломаты надеются, что США после подписания сделки по минералам будут более охотно принимать участие в обеспечении безопасности Украины в будущем, пишет издание Semafor.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу сообщила, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых.
"Украинские дипломаты надеются, что долгожданное соглашение с США по минеральным ресурсам может смягчить нежелание Вашингтона играть роль в обеспечении безопасности Украины в будущем", - говорится в материале издания.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
"Очистят от лишних": в Раде раскрыли страшную деталь сделки Украины с США
Вчера, 00:49
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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