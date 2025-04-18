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Эксперт рассказал, как распознать вредоносное вложение в письме - РИА Новости, 18.04.2025
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07:30 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kiberbezopasnost-2011957770.html
Эксперт рассказал, как распознать вредоносное вложение в письме
Эксперт рассказал, как распознать вредоносное вложение в письме - РИА Новости, 18.04.2025
Эксперт рассказал, как распознать вредоносное вложение в письме
Письма на электронную почту от злоумышленников можно распознать по некоторым косвенным признакам - такие отправления, к примеру, содержат вложения... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:30:00+03:00
2025-04-18T07:30:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Письма на электронную почту от злоумышленников можно распознать по некоторым косвенным признакам - такие отправления, к примеру, содержат вложения подозрительных форматов, таких как zip, rar, doc, xls, а также exe, рассказал РИА Новости руководитель группы спам-анализа "Почты Mail" Дмитрий Моряков. "Некоторые форматы файлов должны вызывать подозрение. Если вы получаете вложение в странном формате или сочетании форматов, лучше не открывать его. Будьте особенно осторожны с такими вложениями как привычные и знакомые .zip, .rar и даже .doc/.xls., а также .exe, .scr, .bat, .vbs, .js и другими исполняемыми файлами. Эти форматы чаще всего связаны с вредоносным ПО", - сказал Моряков. При этом он отметил, что файлы форматов pdf и docx актуальны только при спам-рассылках - пользователи научились различать угрозы, связанные с такими форматами, поэтому преступникам невыгодно тратить ресурсы на такие рассылки. Другим признаком мошеннического письма может быть незнакомый отправитель или искаженные легитимные адреса и аккаунты. Кроме этого, тревожным звонком являются грубые ошибки в грамматике и орфографии - например, злоумышленники могут заменять "о" на "0". "Если файл приходит с инструкциями, например, отправитель требует открыть его "незамедлительно", "посмотреть детали" или "подтвердить информацию", это может быть признаком социальной инженерии... В отличие от традиционных методов хакерства, которые могут включать технические взломы систем, социальная инженерия опирается на психологические приемы для влияния на людей. Это касается и неожиданных предложений. Если содержание кажется подозрительным или заманчивым, это может быть мошенничеством", - добавил эксперт. Чтобы обезопасить себя, Моряков советует не открывать вложения от незнакомых отправителей, не переходить по подозрительным ссылкам в файлах и не вводить личные данные. Для защиты от вредоносных программ и фишинговых атак нужно использовать антивирусное и антифишинговое программное обеспечение, а также регулярно обновлять программы.
https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011064070.html
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общество, технологии
Общество, Технологии
Эксперт рассказал, как распознать вредоносное вложение в письме

Моряков: письма от злоумышленников могут содержать исполняемые файлы

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Письма на электронную почту от злоумышленников можно распознать по некоторым косвенным признакам - такие отправления, к примеру, содержат вложения подозрительных форматов, таких как zip, rar, doc, xls, а также exe, рассказал РИА Новости руководитель группы спам-анализа "Почты Mail" Дмитрий Моряков.
"Некоторые форматы файлов должны вызывать подозрение. Если вы получаете вложение в странном формате или сочетании форматов, лучше не открывать его. Будьте особенно осторожны с такими вложениями как привычные и знакомые .zip, .rar и даже .doc/.xls., а также .exe, .scr, .bat, .vbs, .js и другими исполняемыми файлами. Эти форматы чаще всего связаны с вредоносным ПО", - сказал Моряков.
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При этом он отметил, что файлы форматов pdf и docx актуальны только при спам-рассылках - пользователи научились различать угрозы, связанные с такими форматами, поэтому преступникам невыгодно тратить ресурсы на такие рассылки.
Другим признаком мошеннического письма может быть незнакомый отправитель или искаженные легитимные адреса и аккаунты. Кроме этого, тревожным звонком являются грубые ошибки в грамматике и орфографии - например, злоумышленники могут заменять "о" на "0".
"Если файл приходит с инструкциями, например, отправитель требует открыть его "незамедлительно", "посмотреть детали" или "подтвердить информацию", это может быть признаком социальной инженерии... В отличие от традиционных методов хакерства, которые могут включать технические взломы систем, социальная инженерия опирается на психологические приемы для влияния на людей. Это касается и неожиданных предложений. Если содержание кажется подозрительным или заманчивым, это может быть мошенничеством", - добавил эксперт.
Чтобы обезопасить себя, Моряков советует не открывать вложения от незнакомых отправителей, не переходить по подозрительным ссылкам в файлах и не вводить личные данные. Для защиты от вредоносных программ и фишинговых атак нужно использовать антивирусное и антифишинговое программное обеспечение, а также регулярно обновлять программы.
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