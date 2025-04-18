https://ria.ru/20250418/khinshteyn-2012075107.html
Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника
Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника - РИА Новости, 18.04.2025
Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на фоне новостей о задержании своего предшественника, экс-главы региона Алексея Смирнова сообщил в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:41:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
2025-04-18T14:42:00+03:00
религия
курская область
александр хинштейн
алексей смирнов (политик)
задержание экс-губернатора курской области смирнова
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на фоне новостей о задержании своего предшественника, экс-главы региона Алексея Смирнова сообщил в Telegram-канале, что освятил свой кабинет в "чистый" четверг. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Оба они в дальнейшем были арестованы. "Великий четверг - один из самых значимых дней для всех православных христиан. День очищения, покаяния и внутреннего обновления... Решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах. По благословению Владыки Курского и Рыльского Германа чин освящения совершил древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий", - написал Хинштейн.
https://ria.ru/20250416/khinshteyn-2011682240.html
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курская область, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , задержание экс-губернатора курской области смирнова, россия, происшествия, пасха
Религия, Курская область, Александр Хинштейн, Алексей Смирнов (политик) , Задержание экс-губернатора Курской области Смирнова, Россия, Происшествия, Пасха
Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника
Хинштейн после задержания предшественника освятил свой кабинет в чистый четверг