https://ria.ru/20250418/khinshteyn-2012075107.html

Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника

Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника - РИА Новости, 18.04.2025

Хинштейн освятил свой кабинет после задержания предшественника

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на фоне новостей о задержании своего предшественника, экс-главы региона Алексея Смирнова сообщил в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:41:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

2025-04-18T14:42:00+03:00

религия

курская область

александр хинштейн

алексей смирнов (политик)

задержание экс-губернатора курской области смирнова

россия

происшествия

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98955/35/989553504_0:27:2400:1377_1920x0_80_0_0_a09ae9d432b3d1bb8669c986521e04ed.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на фоне новостей о задержании своего предшественника, экс-главы региона Алексея Смирнова сообщил в Telegram-канале, что освятил свой кабинет в "чистый" четверг. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Алексей Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Оба они в дальнейшем были арестованы. "Великий четверг - один из самых значимых дней для всех православных христиан. День очищения, покаяния и внутреннего обновления... Решил пригласить священника, чтобы освятить свой рабочий кабинет в здании облправительства. В свете последних событий отчетливо понимаю, как много греховности накопилось в этих стенах. По благословению Владыки Курского и Рыльского Германа чин освящения совершил древнехранитель Епархии иеромонах Афанасий", - написал Хинштейн.

https://ria.ru/20250416/khinshteyn-2011682240.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , задержание экс-губернатора курской области смирнова, россия, происшествия, пасха