"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках
"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в подмосковных Химках
© Фото : администрация городского округа Химки"Диктант Победы"
© Фото : администрация городского округа Химки
"Диктант Победы"
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится в подмосковных Химках 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие можно во всех образовательных учреждениях Химок и в зоне вылета Терминала В аэропорта Шереметьево.
В этом году диктант приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стать участником акции может любой желающий, независимо от гражданства, образования и возраста. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте события. Мероприятие стартует в 12:00, регистрация проводится на месте проведения диктанта.
В этом году "Диктант Победы" станет самым масштабным за все годы проведения. Писать его будут на 35 тысячах площадок по всей России и в 89 странах мира. Кроме традиционных локаций, акция пройдет на атомном ледоколе "Арктика", Международной космической станции и в других знаковых местах.
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Вопросы диктанта переведут на 10 языков. Его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. Задания иностранных граждан распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ и Европа.