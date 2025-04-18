Рейтинг@Mail.ru
"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/khimki-2012044397.html
"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках
"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках - РИА Новости, 18.04.2025
"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках
Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится в подмосковных Химках 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:51:00+03:00
2025-04-18T12:51:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
диктант победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012042281_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_71b6746de4b9a5ae7afe4d0a48b195d0.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится в подмосковных Химках 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Принять участие можно во всех образовательных учреждениях Химок и в зоне вылета Терминала В аэропорта Шереметьево. В этом году диктант приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стать участником акции может любой желающий, независимо от гражданства, образования и возраста. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте события. Мероприятие стартует в 12:00, регистрация проводится на месте проведения диктанта. В этом году "Диктант Победы" станет самым масштабным за все годы проведения. Писать его будут на 35 тысячах площадок по всей России и в 89 странах мира. Кроме традиционных локаций, акция пройдет на атомном ледоколе "Арктика", Международной космической станции и в других знаковых местах. Вопросы диктанта переведут на 10 языков. Его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. Задания иностранных граждан распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ и Европа.
https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html
https://ria.ru/20250409/khimki-2010318301.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012042281_176:0:2399:1667_1920x0_80_0_0_4860457043aa5bc1a311ec5538152a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), диктант победы
Химки (городской округ в Московской области), Диктант Победы
"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках

"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в подмосковных Химках

© Фото : администрация городского округа Химки"Диктант Победы"
Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : администрация городского округа Химки
"Диктант Победы"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится в подмосковных Химках 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие можно во всех образовательных учреждениях Химок и в зоне вылета Терминала В аэропорта Шереметьево.
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Химках проведут историческую реконструкцию ко Дню Победы
11:12
В этом году диктант приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стать участником акции может любой желающий, независимо от гражданства, образования и возраста. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте события. Мероприятие стартует в 12:00, регистрация проводится на месте проведения диктанта.
В этом году "Диктант Победы" станет самым масштабным за все годы проведения. Писать его будут на 35 тысячах площадок по всей России и в 89 странах мира. Кроме традиционных локаций, акция пройдет на атомном ледоколе "Арктика", Международной космической станции и в других знаковых местах.
Патриотическая акция Эстафета Победы прошла в Химках - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Патриотическая акция "Эстафета Победы" прошла в Химках
9 апреля, 17:45
Вопросы диктанта переведут на 10 языков. Его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. Задания иностранных граждан распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ и Европа.
 
Химки (городской округ в Московской области)Диктант Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала