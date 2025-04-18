https://ria.ru/20250418/khimki-2012044397.html

"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках

"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках - РИА Новости, 18.04.2025

"Диктант Победы" напишут на 36 площадках в Химках

Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится в подмосковных Химках 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:51:00+03:00

2025-04-18T12:51:00+03:00

2025-04-18T12:51:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

диктант победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012042281_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_71b6746de4b9a5ae7afe4d0a48b195d0.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы" состоится в подмосковных Химках 25 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Принять участие можно во всех образовательных учреждениях Химок и в зоне вылета Терминала В аэропорта Шереметьево. В этом году диктант приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Стать участником акции может любой желающий, независимо от гражданства, образования и возраста. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте события. Мероприятие стартует в 12:00, регистрация проводится на месте проведения диктанта. В этом году "Диктант Победы" станет самым масштабным за все годы проведения. Писать его будут на 35 тысячах площадок по всей России и в 89 странах мира. Кроме традиционных локаций, акция пройдет на атомном ледоколе "Арктика", Международной космической станции и в других знаковых местах. Вопросы диктанта переведут на 10 языков. Его можно будет написать на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. Задания иностранных граждан распределены по пяти блокам: Азия, Африка, Юго-Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ и Европа.

https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html

https://ria.ru/20250409/khimki-2010318301.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), диктант победы