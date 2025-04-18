https://ria.ru/20250418/kharris-2011956084.html

Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии

Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии - РИА Новости, 18.04.2025

Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии

Половина американцев не хочет видеть бывшего вице-президента США Камалу Харрис в качестве губернатора Калифорнии, следует из опроса, проведенного Колледжем... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:58:00+03:00

2025-04-18T06:58:00+03:00

2025-04-18T06:58:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Половина американцев не хочет видеть бывшего вице-президента США Камалу Харрис в качестве губернатора Калифорнии, следует из опроса, проведенного Колледжем Эмерсон совместно с изданием Hill в пятницу. Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году. В опросе приводятся данные по поводу будущих кандидатов на пост губернатора Калифорнии. Кандидатуру Харрис поддерживают 31% опрошенных. На втором месте по поддержке оказывается бывшая член палаты представителей от штата Калифорния Кэти Портер, за которую выступают 8% американцев. Однако согласно опросу, 39% человек не определились, за кого они хотят голосовать в 2026 году. Как отметил исполнительный директор Колледжа Эмерсон Спенсер Кимбалл, у Харрис есть поддержка 49% демократов, тогда как у Портер - только 31%. Если Камала Харрис не будет участвовать в выборах губернатора, то Портер будут поддерживать 21% демократов. "Голосующие разделились по вопросу, должна ли Харрис баллотироваться в губернаторы: 50% сказали, что бывший вице-президент не должна участвовать, 50% считают, что должна ", - отмечается в отчете по опросу, опубликованном на сайте колледжа. В рамках опроса 59% американцев также заявили, что нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также не должен участвовать в президентских выборах 2028 года, тогда как 41% считают наоборот. Опрос проводился с 12 по 14 апреля среди 911 американцев. Погрешность исследования составляет не более 3,2 процентного пункта. Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

https://ria.ru/20241125/kharris-1985601818.html

https://ria.ru/20250324/tramp-2006965939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калифорния, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп