https://ria.ru/20250418/kharris-2011956084.html
Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии
Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии - РИА Новости, 18.04.2025
Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии
Половина американцев не хочет видеть бывшего вице-президента США Камалу Харрис в качестве губернатора Калифорнии, следует из опроса, проведенного Колледжем... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:58:00+03:00
2025-04-18T06:58:00+03:00
2025-04-18T06:58:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Половина американцев не хочет видеть бывшего вице-президента США Камалу Харрис в качестве губернатора Калифорнии, следует из опроса, проведенного Колледжем Эмерсон совместно с изданием Hill в пятницу. Ранее о планах Харрис продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния на выборах в 2026 году. В опросе приводятся данные по поводу будущих кандидатов на пост губернатора Калифорнии. Кандидатуру Харрис поддерживают 31% опрошенных. На втором месте по поддержке оказывается бывшая член палаты представителей от штата Калифорния Кэти Портер, за которую выступают 8% американцев. Однако согласно опросу, 39% человек не определились, за кого они хотят голосовать в 2026 году. Как отметил исполнительный директор Колледжа Эмерсон Спенсер Кимбалл, у Харрис есть поддержка 49% демократов, тогда как у Портер - только 31%. Если Камала Харрис не будет участвовать в выборах губернатора, то Портер будут поддерживать 21% демократов. "Голосующие разделились по вопросу, должна ли Харрис баллотироваться в губернаторы: 50% сказали, что бывший вице-президент не должна участвовать, 50% считают, что должна ", - отмечается в отчете по опросу, опубликованном на сайте колледжа. В рамках опроса 59% американцев также заявили, что нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также не должен участвовать в президентских выборах 2028 года, тогда как 41% считают наоборот. Опрос проводился с 12 по 14 апреля среди 911 американцев. Погрешность исследования составляет не более 3,2 процентного пункта. Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.
https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html
https://ria.ru/20241125/kharris-1985601818.html
https://ria.ru/20250324/tramp-2006965939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп
В мире, Калифорния, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп
Половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии
Hill: половина американцев не хочет видеть Харрис губернатором Калифорнии
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Половина американцев не хочет видеть бывшего вице-президента США Камалу Харрис в качестве губернатора Калифорнии, следует из опроса, проведенного Колледжем Эмерсон совместно с изданием Hill
в пятницу.
Ранее о планах Харрис
продолжить политическую деятельность после поражения на президентских выборах 2024 года сообщало издание Politico
. По его данным, Харрис могла бы попытаться получить пост губернатора в своем родном штате Калифорния
на выборах в 2026 году.
В опросе приводятся данные по поводу будущих кандидатов на пост губернатора Калифорнии. Кандидатуру Харрис поддерживают 31% опрошенных. На втором месте по поддержке оказывается бывшая член палаты представителей от штата Калифорния Кэти Портер, за которую выступают 8% американцев. Однако согласно опросу, 39% человек не определились, за кого они хотят голосовать в 2026 году.
Как отметил исполнительный директор Колледжа Эмерсон Спенсер Кимбалл, у Харрис есть поддержка 49% демократов, тогда как у Портер - только 31%. Если Камала Харрис не будет участвовать в выборах губернатора, то Портер будут поддерживать 21% демократов.
"Голосующие разделились по вопросу, должна ли Харрис баллотироваться в губернаторы: 50% сказали, что бывший вице-президент не должна участвовать, 50% считают, что должна ", - отмечается в отчете по опросу, опубликованном на сайте колледжа.
В рамках опроса 59% американцев также заявили, что нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
также не должен участвовать в президентских выборах 2028 года, тогда как 41% считают наоборот.
Опрос проводился с 12 по 14 апреля среди 911 американцев. Погрешность исследования составляет не более 3,2 процентного пункта.
Харрис в борьбе за высший пост заняла место бывшего американского лидера Джо Байдена
после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом
. Ее склонности нестройно выражать свои мысли были посвящены многие публикации СМИ. Республиканец стал президентом после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Харрис и Байден после инаугурации Трампа почти не появляются на публике.