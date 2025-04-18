https://ria.ru/20250418/karakas-2011956397.html

В Каракасе возведут монумент 80-летия победы в Великой Отечественной войне

В Каракасе возведут монумент 80-летия победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 18.04.2025

В Каракасе возведут монумент 80-летия победы в Великой Отечественной войне

Правительство Венесуэлы возводит в центре Каракаса памятник по случаю 80-летия Победы Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками, сообщил министр... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:03:00+03:00

2025-04-18T07:03:00+03:00

2025-04-18T07:03:00+03:00

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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Правительство Венесуэлы возводит в центре Каракаса памятник по случаю 80-летия Победы Красной армии над немецко-фашистскими захватчиками, сообщил министр общественных работ Хуан Хосе Рамирес в интервью телеканалу VTV. "Мы находимся при начале строительства грандиозного памятника 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Победа русской армии над нацистскими войсками будет здесь, в большом монументе, который возводится, потому что президент Николас Мадуро увидел в этом элемент огромной важности в развитии дружбы между русским и венесуэльским народами", - рассказал Рамирес. Работы в центре Каракаса выполняют в настоящий момент сотрудники министерства общественных работ. На кадрах VTV был показан этап заливки фундамента. "Памятник станет международным ориентиром против фашизма, эта работа ведется сейчас ускоренными темпами, чтобы успеть завершить ее к 9 мая, дню празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - добавил министр Хуан Хосе Рамирес.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010870938.html

https://ria.ru/20250312/abhazija-2004621304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро