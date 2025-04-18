https://ria.ru/20250418/izrail-2011963625.html

Жертвами утренних ударов Израиля по Газе стали почти 20 человек

Жертвами утренних ударов Израиля по Газе стали почти 20 человек - РИА Новости, 18.04.2025

Жертвами утренних ударов Израиля по Газе стали почти 20 человек

Жертвами утренних ударов Израиля по сектору Газа стали почти 20 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:48:00+03:00

2025-04-18T08:48:00+03:00

2025-04-18T09:04:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Жертвами утренних ударов Израиля по сектору Газа стали почти 20 человек, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники."Жертвами израильских ударов по северным и южным районам сектора Газа с утра пятницы стали 17 палестинцев", — говорится в публикации.По данным телеканала, бомбардировкам подверглись в том числе жилые дома в районе города Хан-Юнис и школа в Джебалии, где размещались беженцы.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.В свою очередь, член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк подчеркнул, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.Официально перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250413/oon-2010995529.html

https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html

https://ria.ru/20250417/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, тель-авив