https://ria.ru/20250418/investory-2012078952.html
Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров
Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров - РИА Новости, 18.04.2025
Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров
Технологическая конференция Startup Village 2025 состоится в Центральном парке в центре "Сколково" 29-30 мая и соберет более 20 тысяч участников, три тысяч... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:55:00+03:00
2025-04-18T14:55:00+03:00
2025-04-18T15:00:00+03:00
стартап
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Технологическая конференция Startup Village 2025 состоится в Центральном парке в центре "Сколково" 29-30 мая и соберет более 20 тысяч участников, три тысяч стартапов, 1 тысячу инвесторов, а также 300 спикеров, сообщает пресс-служба фонда "Сколково". Мероприятие проводится в рамках Московской недели предпринимательства. Тема Startup Village этого года — "Стань первооткрывателем!". Каждый стартап — это первооткрыватель новых горизонтов, исследователь неизведанных возможностей и автор прорывных решений. Именно они идут в ногу с технологическим прогрессом и формируют завтрашний день уже сегодня, отмечается в сообщении. Ключевое событие — пленарная сессия "Стань первооткрывателем. На пути к лидерству и инновациям". Эксперты обсудят, в каких технологиях есть шанс вырваться вперед и где ожидать появления проектов-лидеров. Среди приглашенных спикеров - представители органов власти, предприниматели, инвесторы и ученые. Технологические компании представят свои проекты на ярмарке стартапов, получат советы от ведущих экспертов, встретятся с инвесторами и потенциальными партнерами и примут участие в открытых питч-сессиях. Кроме того, участники конференции познакомятся с последними достижениями в области искусственного интеллекта, робототехники, агротехнологий, биохакинга и других передовых направлений. Конференция Startup Village проводится с 2013 года и все эти годы является площадкой, где инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, инвесторами, отраслевыми и технологическими корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технотрендов, идей и формирования нового поколения предпринимателей.
https://realty.ria.ru/20250314/tekhnopark-2004790447.html
https://ria.ru/20250318/skolkovo-2005765689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стартап, фонд "сколково"
Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров
Конференция Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Технологическая конференция Startup Village 2025 состоится в Центральном парке в центре "Сколково" 29-30 мая и соберет более 20 тысяч участников, три тысяч стартапов, 1 тысячу инвесторов, а также 300 спикеров, сообщает пресс-служба фонда "Сколково".
Мероприятие проводится в рамках Московской недели предпринимательства.
Тема Startup Village этого года — "Стань первооткрывателем!". Каждый стартап — это первооткрыватель новых горизонтов, исследователь неизведанных возможностей и автор прорывных решений. Именно они идут в ногу с технологическим прогрессом и формируют завтрашний день уже сегодня, отмечается в сообщении.
Ключевое событие — пленарная сессия "Стань первооткрывателем. На пути к лидерству и инновациям". Эксперты обсудят, в каких технологиях есть шанс вырваться вперед и где ожидать появления проектов-лидеров. Среди приглашенных спикеров - представители органов власти, предприниматели, инвесторы и ученые.
Технологические компании представят свои проекты на ярмарке стартапов, получат советы от ведущих экспертов, встретятся с инвесторами и потенциальными партнерами и примут участие в открытых питч-сессиях.
Кроме того, участники конференции познакомятся с последними достижениями в области искусственного интеллекта, робототехники, агротехнологий, биохакинга и других передовых направлений.
Конференция Startup Village проводится с 2013 года и все эти годы является площадкой, где инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, инвесторами, отраслевыми и технологическими корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технотрендов, идей и формирования нового поколения предпринимателей.