https://ria.ru/20250418/investory-2012078952.html

Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров

Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров - РИА Новости, 18.04.2025

Startup Village 2025 в "Сколково" соберет инвесторов и технолидеров

Технологическая конференция Startup Village 2025 состоится в Центральном парке в центре "Сколково" 29-30 мая и соберет более 20 тысяч участников, три тысяч... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:55:00+03:00

2025-04-18T14:55:00+03:00

2025-04-18T15:00:00+03:00

стартап

фонд "сколково"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012079814_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_0f16cec0bd32a09a2af49007bc4aad82.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Технологическая конференция Startup Village 2025 состоится в Центральном парке в центре "Сколково" 29-30 мая и соберет более 20 тысяч участников, три тысяч стартапов, 1 тысячу инвесторов, а также 300 спикеров, сообщает пресс-служба фонда "Сколково". Мероприятие проводится в рамках Московской недели предпринимательства. Тема Startup Village этого года — "Стань первооткрывателем!". Каждый стартап — это первооткрыватель новых горизонтов, исследователь неизведанных возможностей и автор прорывных решений. Именно они идут в ногу с технологическим прогрессом и формируют завтрашний день уже сегодня, отмечается в сообщении. Ключевое событие — пленарная сессия "Стань первооткрывателем. На пути к лидерству и инновациям". Эксперты обсудят, в каких технологиях есть шанс вырваться вперед и где ожидать появления проектов-лидеров. Среди приглашенных спикеров - представители органов власти, предприниматели, инвесторы и ученые. Технологические компании представят свои проекты на ярмарке стартапов, получат советы от ведущих экспертов, встретятся с инвесторами и потенциальными партнерами и примут участие в открытых питч-сессиях. Кроме того, участники конференции познакомятся с последними достижениями в области искусственного интеллекта, робототехники, агротехнологий, биохакинга и других передовых направлений. Конференция Startup Village проводится с 2013 года и все эти годы является площадкой, где инноваторы встречаются с успешными предпринимателями, инвесторами, отраслевыми и технологическими корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технотрендов, идей и формирования нового поколения предпринимателей.

https://realty.ria.ru/20250314/tekhnopark-2004790447.html

https://ria.ru/20250318/skolkovo-2005765689.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стартап, фонд "сколково"