https://ria.ru/20250418/inoagenty-2012129541.html
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 18.04.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:06:00+03:00
2025-04-18T17:06:00+03:00
2025-04-18T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте ведомства."Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак*", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250331/kabmin-2008380193.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иноагенты
Общество, Россия, иноагенты
Минюст расширил реестр иноагентов
Минюст внес блогера Шпака и режиссера Ширяева в реестр иноагентов