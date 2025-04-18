https://ria.ru/20250418/inoagenty-2012129541.html

Минюст расширил реестр иноагентов

Минюст расширил реестр иноагентов - РИА Новости, 18.04.2025

Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:06:00+03:00

2025-04-18T17:06:00+03:00

2025-04-18T17:15:00+03:00

общество

россия

иноагенты

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*, сообщается на сайте ведомства."Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.В. Чистякова, В.Э. Ширяев*, а также А.К. Шпак*", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250331/kabmin-2008380193.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, иноагенты