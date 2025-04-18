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Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов - РИА Новости, 18.04.2025
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17:06 18.04.2025 (обновлено: 17:18 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/inoagent-2012129932.html
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов - РИА Новости, 18.04.2025
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:06:00+03:00
2025-04-18T17:18:00+03:00
иноагенты
общество
россия
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства."Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян** и М.В. Чистякова**", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России. **лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
https://ria.ru/20250418/inoagenty-2012129541.html
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иноагенты, общество, россия
иноагенты, Общество, Россия
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов

Минюст внес экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Баблоян в список иноагентов

© Фото : A.SavinИрина Баблоян
Ирина Баблоян - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : A.Savin
Ирина Баблоян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства.
"Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян** и М.В. Чистякова**", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.
**лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Вчера, 17:06
 
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