https://ria.ru/20250418/inoagent-2012129932.html

Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов

Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов - РИА Новости, 18.04.2025

Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:06:00+03:00

2025-04-18T17:06:00+03:00

2025-04-18T17:18:00+03:00

иноагенты

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012131452_0:84:960:624_1920x0_80_0_0_657a5259d0169b4dde8b90fb4c149b52.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства."Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян** и М.В. Чистякова**", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России. **лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ

https://ria.ru/20250418/inoagenty-2012129541.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иноагенты, общество, россия