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Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов - РИА Новости, 18.04.2025
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:06:00+03:00
2025-04-18T17:06:00+03:00
2025-04-18T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Ирину Баблоян**, сообщается на сайте ведомства."Восемнадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.А. Баблоян** и М.В. Чистякова**", - говорится в сообщении.Как отмечается в сообщении, они, в частности, распространяли материалы иностранных агентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решении российских властей, а также выступали против специальной военной операции.* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России. **лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ
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иноагенты, общество, россия
иноагенты, Общество, Россия
Экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы"* Баблоян** внесли в список иноагентов
Минюст внес экс-ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Баблоян в список иноагентов