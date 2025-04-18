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Архиепископ Маркелл надеется, что вылетит в Иерусалим за Благодатным огнем

Архиепископ Маркелл надеется, что вылетит в Иерусалим за Благодатным огнем - РИА Новости, 18.04.2025

Архиепископ Маркелл надеется, что вылетит в Иерусалим за Благодатным огнем

Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл в беседе с журналистами в аэропорту Кишинева выразил надежду, что в пятницу он... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:53:00+03:00

2025-04-18T19:53:00+03:00

2025-04-18T19:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл в беседе с журналистами в аэропорту Кишинева выразил надежду, что в пятницу он спокойно вылетит в Иерусалим за Благодатным огнем. Накануне церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. По утверждению молдавской пограничной службы, священнослужитель якобы не явился в аэропорт за три часа до вылета, как того требуют недавно введенные меры безопасности. Однако владыка Маркелл в общении с журналистами в аэропорту опроверг эти утверждения. "Я очень надеюсь, что сегодня всё же смогу вылететь за Благодатным огнём. Вчерашняя ситуация, на мой взгляд, не была случайной", — сказал архиепископ. По словам священнослужителя, никаких официальных разъяснений со стороны молдавских компетентных органов он не получил. "Я не опоздал, как пишут некоторые СМИ. Всё происходящее — это определённый урок для нашего общества", — добавил архиепископ. Он также выразил обеспокоенность тем, что "многие решения воспринимаются без должного осмысления", намекнув на неформальное давление, оказываемое на представителей духовенства. Это не первый случай, когда представители Молдавской православной церкви сталкиваются с препятствиями при выезде из страны. Ранее сообщалось о подобных инцидентах с другими священнослужителями Молдавской митрополии. В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.-0-

https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

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Владыка Маркелл в аэропорту Кишинева перед вылетом в Израиль Владыка Маркелл приехал в аэропорт, чтобы вылететь в Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Он сообщил, что ему с трудом удалось добраться в Кишинев: останавливала полиция. 2025-04-18T19:53 true PT0M38S

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молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире