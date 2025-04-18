https://ria.ru/20250418/hinshtejn-2012030281.html

Хинштейн раскрыл детали о деятельности Корпорации развития Курской области

Хинштейн раскрыл детали о деятельности Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 18.04.2025

Хинштейн раскрыл детали о деятельности Корпорации развития Курской области

Прежние руководители Курской области - арестованные экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов - превращали корпорацию... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:14:00+03:00

2025-04-18T12:14:00+03:00

2025-04-18T12:51:00+03:00

курская область

алексей смирнов (политик)

александр хинштейн

алексей дедов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

задержание экс-губернатора курской области смирнова

происшествия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Прежние руководители Курской области - арестованные экс-губернатор региона Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов - превращали корпорацию развития региона, которая являлась проектным мини-офисом, не имеющим ни опыта, ни штата специалистов, в крупнейшего господрядчика, доверяя ей бюджетные миллиарды, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Прежние руководители Курской области — Смирнов, Дедов и другие — просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды. Напротив, они сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис, не имеющий ни должной компетенции, ни опыта, ни элементарного штата специалистов", - написал Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, прокуратура и другие силовые структуры неоднократно указывали руководителям региона на это, но никакой должной реакции в ответ не наблюдалось. "Почему — отчетливо видно из публикуемого мной фото, где предправительства и директор КРКО сидят в обнимку во фривольных позах", - считает Хинштейн. В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Дедов, по версии следствия, руководили организованной группой и с руководством Корпорации развития Курской области (КРКО) организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Оба они в дальнейшем были арестованы.В феврале 2025 года в курской пресс-службе судов сообщали, что Корпорация развития Курской области выступает ответчиком в 13 гражданских делах в региональном арбитражном суде. Было отмечено, что дела рассматриваются в установленном законом порядке, а истцами по данным делам выступает не только региональная прокуратура, но и различные структуры и организации.Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "СИЭМИ", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что КРКО и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.

https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012030048.html

https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012015281.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , александр хинштейн, алексей дедов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), задержание экс-губернатора курской области смирнова, происшествия