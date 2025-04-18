https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2011950259.html

"Не в праве решать": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России

"Не в праве решать": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России - РИА Новости, 18.04.2025

"Не в праве решать": в Британии пришли в ярость из-за позиции ЕС по России

Заявления официальных представителей Еврокомиссии о праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют истинное отношение к малым странам-членам... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:17:00+03:00

2025-04-18T05:17:00+03:00

2025-04-18T05:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Заявления официальных представителей Еврокомиссии о праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве демонстрируют истинное отношение к малым странам-членам союза, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Как же далеко Европа ушла от первоначальных принципов европейского сообщества 60-х годов прошлого века, если центр ЕС, в этом случае Кая Каллас, готов пойти на прямые угрозы лидерам суверенных государств. Разве официальные визиты в другие страны не входят в обязанности лидеров стран? Разве правительства независимых стран не вправе решать, с кем поддерживать отношения? Видимо, когда ЕС заинтересован, это не имеет значения", — сказал он.Аналитик отмечает, что Евросоюз в итоге не стал конфедеративным экономическим союзом, а выродился в супернациональное государство со всеми вытекающими, и заявление представителей Еврокомиссии явно это демонстрируют."Оказывается европейским лидерам, которые решили поехать в Москву, отпраздновать годовщину освобождения их стран и почтить память освободителей, ведь Чехословакия и Сербия были освобождены Красной Армией, им просто запрещено это делать <…> Еврокомиссия учитывает мнение Франции, Германии, Италии в какой-то степени. А остальные страны — провинции, их лидерам нельзя вести самостоятельную политику", — заключил Меркурис.Ранее глава евродипломатии Кая Каллас негативно высказалась о присутствии стран Евросоюза, а также стран — кандидатов в ЕС на параде 9 мая в Москве. Кроме того, она угрожала последствиями тем, кто решится присутствовать.Президент Сербии Александр Вучич в среду заявил, что, несмотря на огромное политическое давление извне, пока не поменял своего решения о поездке в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что поедет 9 мая в Москву, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств.

https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html

https://ria.ru/20250417/dodik-2011816660.html

https://ria.ru/20250417/zelenskiy--2011556027.html

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