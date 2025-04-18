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В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников - РИА Новости, 18.04.2025
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03:54 18.04.2025 (обновлено: 03:55 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/estoniya-2011945244.html
В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников
В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников - РИА Новости, 18.04.2025
В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников
На центральном полигоне Сил обороны Эстонии БТР съехал в кювет, пострадали семь срочников, пишет Delfi. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:54:00+03:00
2025-04-18T03:55:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На центральном полигоне Сил обороны Эстонии БТР съехал в кювет, пострадали семь срочников, пишет Delfi."На прошлой неделе на центральном полигоне Сил обороны Эстонии произошел серьезный несчастный случай. По информации от Сил обороны Эстонии, транспортное средство, использовавшееся для перевозки призывников, из-за ошибки водителя съехало с дороги в кювет. В результате аварии пострадали семь военнослужащих срочной службы, находившихся в бронемашине", — указано в статье.По данным издания, четверо пострадавших получили серьезные травмы, их госпитализировали.Подобные происшествия происходят не первый раз. Ранее во время учений НАТО в Эстонии за неделю произошло три ДТП с участием эстонских военных, всего в них пострадали шесть человек.
https://ria.ru/20250416/prezident-2011644074.html
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в мире, эстония, нато
В мире, Эстония, НАТО
В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников

Delfi: семь срочников пострадали в аварии с участием БТР в Эстонии

© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige BehringerКолонна бронемашин Stryker
Колонна бронемашин Stryker - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Paige Behringer
Колонна бронемашин Stryker. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На центральном полигоне Сил обороны Эстонии БТР съехал в кювет, пострадали семь срочников, пишет Delfi.
"На прошлой неделе на центральном полигоне Сил обороны Эстонии произошел серьезный несчастный случай. По информации от Сил обороны Эстонии, транспортное средство, использовавшееся для перевозки призывников, из-за ошибки водителя съехало с дороги в кювет. В результате аварии пострадали семь военнослужащих срочной службы, находившихся в бронемашине", — указано в статье.
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По данным издания, четверо пострадавших получили серьезные травмы, их госпитализировали.
Подобные происшествия происходят не первый раз. Ранее во время учений НАТО в Эстонии за неделю произошло три ДТП с участием эстонских военных, всего в них пострадали шесть человек.
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