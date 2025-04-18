https://ria.ru/20250418/estoniya-2011945244.html

В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников

В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников - РИА Новости, 18.04.2025

В Эстонии БТР вылетел в кювет, пострадали семь срочников

На центральном полигоне Сил обороны Эстонии БТР съехал в кювет, пострадали семь срочников, пишет Delfi. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:54:00+03:00

2025-04-18T03:54:00+03:00

2025-04-18T03:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На центральном полигоне Сил обороны Эстонии БТР съехал в кювет, пострадали семь срочников, пишет Delfi."На прошлой неделе на центральном полигоне Сил обороны Эстонии произошел серьезный несчастный случай. По информации от Сил обороны Эстонии, транспортное средство, использовавшееся для перевозки призывников, из-за ошибки водителя съехало с дороги в кювет. В результате аварии пострадали семь военнослужащих срочной службы, находившихся в бронемашине", — указано в статье.По данным издания, четверо пострадавших получили серьезные травмы, их госпитализировали.Подобные происшествия происходят не первый раз. Ранее во время учений НАТО в Эстонии за неделю произошло три ДТП с участием эстонских военных, всего в них пострадали шесть человек.

https://ria.ru/20250416/prezident-2011644074.html

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