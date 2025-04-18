https://ria.ru/20250418/estonija-2012069279.html

В Эстонии пожаловались на отсутствие поддержки США в вопросе миротворцев

В Эстонии пожаловались на отсутствие поддержки США в вопросе миротворцев - РИА Новости, 18.04.2025

В Эстонии пожаловались на отсутствие поддержки США в вопросе миротворцев

Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что вопрос об отправке миротворческих войск на Украину осложняется отсутствием поддержки со стороны... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:19:00+03:00

2025-04-18T14:19:00+03:00

2025-04-18T14:19:00+03:00

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нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Командующий силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что вопрос об отправке миротворческих войск на Украину осложняется отсутствием поддержки со стороны США. В интервью изданию Semafor Мерило заявил, что европейские страны-участницы НАТО способны отправить войска на Украину без США. По его словам, с военной точки зрения, "такой проблемы не существует". Переговоры осложняются отсутствием поддержки со стороны США, включая обмен разведданными и поддержку с воздуха, которые, по мнению некоторых европейских стран, необходимы, чтобы сделать любое предложение по поддержанию мира осуществимым, - приводит издание слова Мерило. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250417/evroarmiya-2011629311.html

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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)