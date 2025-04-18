https://ria.ru/20250418/erdogan-2012113423.html

Эрдоган выразил сожаление из-за гибели палестинцев и разрушения Газы

Эрдоган выразил сожаление из-за гибели палестинцев и разрушения Газы - РИА Новости, 18.04.2025

Эрдоган выразил сожаление из-за гибели палестинцев и разрушения Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на заседании Группы парламентов в поддержку Палестины в Стамбуле, заявил, что исламский мир не смог... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:26:00+03:00

2025-04-18T16:26:00+03:00

2025-04-18T16:26:00+03:00

в мире

израиль

турция

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на заседании Группы парламентов в поддержку Палестины в Стамбуле, заявил, что исламский мир не смог выполнить то, что от него ожидали по Газе, не смог спасти регион от разрушения. "Палестинское дело - это дело достоинства народа, который на протяжении почти столетия подвергался всевозможным видам угнетения, варварства и резни. Защита палестинского дела - это не просто защита угнетенного народа, а защита человечности, мира и справедливости… Руководство Израиля находится в состоянии полного безумия, убивая наших палестинских братьев и сестер, несмотря на то, являются ли они детьми, женщинами, младенцами или стариками", - сказал турецкий лидер, выступление которого транслировали местные телеканалы. По его словам, "те, кто годами разглагольствовал о свободе, правах, законе и свободе прессы, вот уже 18 месяцев изображают трех обезьян перед лицом израильской политики насилия". "Убивают журналистов, международные органы СМИ наблюдают. Убивают детей, правозащитники наблюдают. Мировой порядок, который не поддерживает угнетенных, обречен стать игрушкой угнетателей. Где западные государства, которые при малейшем инциденте прибегают к эмбарго на поставки оружия против Израиля? С прискорбием и со слезами на глазах заявляю о том, что? к сожалению, исламский мир не смог выполнить то, что от него ожидалось. Были использованы все средства дипломатии, установлены контакты. Но в итоге полное разрушение Газы и гибель почти 60 тысяч палестинцев предотвратить не удалось", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html

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в мире, израиль, турция, палестина, реджеп тайип эрдоган