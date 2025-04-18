https://ria.ru/20250418/ekologiya-2012107138.html

Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона

Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона - РИА Новости, 18.04.2025

Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона

Правительство Ярославской области планомерно занимается решением экологических вопросов, от которых зависят качество жизни ярославцев и будущее региона, сообщил РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:09:00+03:00

2025-04-18T16:09:00+03:00

2025-04-18T16:09:00+03:00

ярославская область

жкх

ярославль

михаил евраев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области планомерно занимается решением экологических вопросов, от которых зависят качество жизни ярославцев и будущее региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор поднял тему экологии, отчитываясь перед областными депутатами о работе правительства региона в 2024 году. По словам губернатора, экологическая повестка находится на особом контроле правительства региона. В частности, принимаются все возможные меры для ликвидации кислогудронных прудов в Тутаевском округе и "зеленых масел" на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Эти объекты накопленного вреда окружающей среде внесены в соответствующий государственный реестр, планируется включить их в федеральный проект "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", отметил губернатор. "По "зеленым маслам" вопрос практически решен – мы сейчас находимся в финальной стадии. Планируется, что ликвидацией объекта накопленного вреда будет заниматься структура "Росатома". По гудронным прудам надо еще побороться, но шансы есть серьезные. Также сейчас обсуждаем программу по строительству мусоросортировочных комплексов, рассматривается вопрос о строительстве двух комплексов по переработке отходов в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба. Особое внимание уделено сохранению лесов, которые в Ярославской области занимают почти половину территории. По данным зампредседателя правительства Ярославской области Татьяны Потемкиной, в регионе ежегодно перевыполняются плановые показатели нацпроекта в части лесовосстановления. "Еще одно важное направление – охрана лесов от пожаров. В 2023 году было установлено дополнительно 40 камер, теперь их 53. Таким образом, видеонаблюдением охвачено 100% лесного фонда. Это позволило более оперативно выявлять и ликвидировать возгорания", - цитирует Потемкину пресс-служба областного правительства. Зампред добавила, что ежегодно проводится и комплекс профилактических противопожарных мероприятий. Последние два года Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по минимальному количеству и площади лесных пожаров.

https://ria.ru/20250418/sotspomosch-2012106330.html

https://ria.ru/20250417/evraev-2011918355.html

ярославль

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Артем Смирнов

жкх, ярославль, михаил евраев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"