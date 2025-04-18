Рейтинг@Mail.ru
Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:09 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ekologiya-2012107138.html
Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона
Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона - РИА Новости, 18.04.2025
Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона
Правительство Ярославской области планомерно занимается решением экологических вопросов, от которых зависят качество жизни ярославцев и будущее региона, сообщил РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:09:00+03:00
2025-04-18T16:09:00+03:00
ярославская область
жкх
ярославль
михаил евраев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:74:3411:1992_1920x0_80_0_0_9448b304df0b4631f50289c00a155b51.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области планомерно занимается решением экологических вопросов, от которых зависят качество жизни ярославцев и будущее региона, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, губернатор поднял тему экологии, отчитываясь перед областными депутатами о работе правительства региона в 2024 году. По словам губернатора, экологическая повестка находится на особом контроле правительства региона. В частности, принимаются все возможные меры для ликвидации кислогудронных прудов в Тутаевском округе и "зеленых масел" на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Эти объекты накопленного вреда окружающей среде внесены в соответствующий государственный реестр, планируется включить их в федеральный проект "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", отметил губернатор. "По "зеленым маслам" вопрос практически решен – мы сейчас находимся в финальной стадии. Планируется, что ликвидацией объекта накопленного вреда будет заниматься структура "Росатома". По гудронным прудам надо еще побороться, но шансы есть серьезные. Также сейчас обсуждаем программу по строительству мусоросортировочных комплексов, рассматривается вопрос о строительстве двух комплексов по переработке отходов в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба. Особое внимание уделено сохранению лесов, которые в Ярославской области занимают почти половину территории. По данным зампредседателя правительства Ярославской области Татьяны Потемкиной, в регионе ежегодно перевыполняются плановые показатели нацпроекта в части лесовосстановления. "Еще одно важное направление – охрана лесов от пожаров. В 2023 году было установлено дополнительно 40 камер, теперь их 53. Таким образом, видеонаблюдением охвачено 100% лесного фонда. Это позволило более оперативно выявлять и ликвидировать возгорания", - цитирует Потемкину пресс-служба областного правительства. Зампред добавила, что ежегодно проводится и комплекс профилактических противопожарных мероприятий. Последние два года Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по минимальному количеству и площади лесных пожаров.
https://ria.ru/20250418/sotspomosch-2012106330.html
https://ria.ru/20250417/evraev-2011918355.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878298842_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3ba30614edcb0c2242cea3bc5d3a7bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, ярославль, михаил евраев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ярославская область, ЖКХ, Ярославль, Михаил Евраев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Евраев: экологическая повестка – на особом контроле правительства региона

Евраев: в Ярославской области решают экологические вопросы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области планомерно занимается решением экологических вопросов, от которых зависят качество жизни ярославцев и будущее региона, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, губернатор поднял тему экологии, отчитываясь перед областными депутатами о работе правительства региона в 2024 году.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Около 500 тысяч жителей Ярославской области получили соцпомощь в 2024 году
Вчера, 16:07
По словам губернатора, экологическая повестка находится на особом контроле правительства региона. В частности, принимаются все возможные меры для ликвидации кислогудронных прудов в Тутаевском округе и "зеленых масел" на территории бывшего сажевого завода в Ярославле. Эти объекты накопленного вреда окружающей среде внесены в соответствующий государственный реестр, планируется включить их в федеральный проект "Генеральная уборка" нацпроекта "Экологическое благополучие", отметил губернатор.
"По "зеленым маслам" вопрос практически решен – мы сейчас находимся в финальной стадии. Планируется, что ликвидацией объекта накопленного вреда будет заниматься структура "Росатома". По гудронным прудам надо еще побороться, но шансы есть серьезные. Также сейчас обсуждаем программу по строительству мусоросортировочных комплексов, рассматривается вопрос о строительстве двух комплексов по переработке отходов в регионе", - цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Евраев назвал Ярославскую область привлекательным для инвестиций регионом
17 апреля, 20:57
Особое внимание уделено сохранению лесов, которые в Ярославской области занимают почти половину территории. По данным зампредседателя правительства Ярославской области Татьяны Потемкиной, в регионе ежегодно перевыполняются плановые показатели нацпроекта в части лесовосстановления.
"Еще одно важное направление – охрана лесов от пожаров. В 2023 году было установлено дополнительно 40 камер, теперь их 53. Таким образом, видеонаблюдением охвачено 100% лесного фонда. Это позволило более оперативно выявлять и ликвидировать возгорания", - цитирует Потемкину пресс-служба областного правительства.
Зампред добавила, что ежегодно проводится и комплекс профилактических противопожарных мероприятий. Последние два года Ярославская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по минимальному количеству и площади лесных пожаров.
 
Ярославская областьЖКХЯрославльМихаил ЕвраевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала