Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале
Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали более 2,6 тысячи ДДУ в феврале
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Новая Москва лидирует по продажам новостроек – по итогам февраля здесь оформлено 2,6 тысячи сделок, включая как квартиры, так и нежилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ТиНАО в феврале оформили свыше 2,6 тысячи сделок, что составляет 23,3% от заключенных в столице договоров. Также в первой тройке оказались ЮАО и ЗАО, на которые пришлись 14,3% и 14,2% сделок соответственно", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего в январе-феврале текущего года в Москве зафиксировали более 20 тысяч ДДУ, из которых четверть пришлась на ТиНАО. Также в лидерах – Западный (почти 15%) и Южный (13%) округа, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что всего за два месяца на пятерку округов, лидирующих по продажам новостроек, пришлось 74% ДДУ.
По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, с момента их присоединения к столице удалось добиться значительных результатов по строительству школ, детских садов, поликлиник. Кроме того, создать десятки тысяч рабочих мест позволило размещение предприятий и бытовых объектов на первых этажах новостроек.
Всего с начала года в Троицком и Новомосковском округах сдали более 133 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.
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