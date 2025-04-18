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Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале - РИА Новости, 18.04.2025
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15:06 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/efimov-2012049404.html
Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале
Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале - РИА Новости, 18.04.2025
Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале
Новая Москва лидирует по продажам новостроек – по итогам февраля здесь оформлено 2,6 тысячи сделок, включая как квартиры, так и нежилые объекты, сообщил заммэра РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:06:00+03:00
2025-04-18T15:06:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
тинао
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Новая Москва лидирует по продажам новостроек – по итогам февраля здесь оформлено 2,6 тысячи сделок, включая как квартиры, так и нежилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ТиНАО в феврале оформили свыше 2,6 тысячи сделок, что составляет 23,3% от заключенных в столице договоров. Также в первой тройке оказались ЮАО и ЗАО, на которые пришлись 14,3% и 14,2% сделок соответственно", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего в январе-феврале текущего года в Москве зафиксировали более 20 тысяч ДДУ, из которых четверть пришлась на ТиНАО. Также в лидерах – Западный (почти 15%) и Южный (13%) округа, указывается в сообщении.В нем уточняется, что всего за два месяца на пятерку округов, лидирующих по продажам новостроек, пришлось 74% ДДУ.По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, с момента их присоединения к столице удалось добиться значительных результатов по строительству школ, детских садов, поликлиник. Кроме того, создать десятки тысяч рабочих мест позволило размещение предприятий и бытовых объектов на первых этажах новостроек.Всего с начала года в Троицком и Новомосковском округах сдали более 133 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.
https://ria.ru/20250418/moskva-2011941181.html
https://ria.ru/20250417/efimov-2011924346.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , тинао
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , ТиНАО
Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале

Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали более 2,6 тысячи ДДУ в феврале

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Новая Москва лидирует по продажам новостроек – по итогам февраля здесь оформлено 2,6 тысячи сделок, включая как квартиры, так и нежилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
ТиНАО в феврале оформили свыше 2,6 тысячи сделок, что составляет 23,3% от заключенных в столице договоров. Также в первой тройке оказались ЮАО и ЗАО, на которые пришлись 14,3% и 14,2% сделок соответственно", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Ефимов: в бывшей промзоне "Братцево" в ходе КРТ построят бульвар-парк
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Всего в январе-феврале текущего года в Москве зафиксировали более 20 тысяч ДДУ, из которых четверть пришлась на ТиНАО. Также в лидерах – Западный (почти 15%) и Южный (13%) округа, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что всего за два месяца на пятерку округов, лидирующих по продажам новостроек, пришлось 74% ДДУ.
По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, с момента их присоединения к столице удалось добиться значительных результатов по строительству школ, детских садов, поликлиник. Кроме того, создать десятки тысяч рабочих мест позволило размещение предприятий и бытовых объектов на первых этажах новостроек.
Всего с начала года в Троицком и Новомосковском округах сдали более 133 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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