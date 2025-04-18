https://ria.ru/20250418/efimov-2012049404.html

Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале

Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале - РИА Новости, 18.04.2025

Ефимов: в Новой Москве зарегистрировали 2,6 тысячи ДДУ в феврале

Новая Москва лидирует по продажам новостроек – по итогам февраля здесь оформлено 2,6 тысячи сделок, включая как квартиры, так и нежилые объекты, сообщил заммэра РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:06:00+03:00

2025-04-18T15:06:00+03:00

2025-04-18T15:06:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

тинао

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Новая Москва лидирует по продажам новостроек – по итогам февраля здесь оформлено 2,6 тысячи сделок, включая как квартиры, так и нежилые объекты, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В ТиНАО в феврале оформили свыше 2,6 тысячи сделок, что составляет 23,3% от заключенных в столице договоров. Также в первой тройке оказались ЮАО и ЗАО, на которые пришлись 14,3% и 14,2% сделок соответственно", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего в январе-феврале текущего года в Москве зафиксировали более 20 тысяч ДДУ, из которых четверть пришлась на ТиНАО. Также в лидерах – Западный (почти 15%) и Южный (13%) округа, указывается в сообщении.В нем уточняется, что всего за два месяца на пятерку округов, лидирующих по продажам новостроек, пришлось 74% ДДУ.По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, с момента их присоединения к столице удалось добиться значительных результатов по строительству школ, детских садов, поликлиник. Кроме того, создать десятки тысяч рабочих мест позволило размещение предприятий и бытовых объектов на первых этажах новостроек.Всего с начала года в Троицком и Новомосковском округах сдали более 133 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости.

https://ria.ru/20250418/moskva-2011941181.html

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москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , тинао