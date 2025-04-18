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В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 18.04.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя
Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:07:00+03:00
2025-04-18T10:07:00+03:00
2025-04-18T10:07:00+03:00
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горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя
Мэр Приходько: в Дзержинске при атаке ВСУ ранен мирный житель