https://ria.ru/20250418/dzerzhinsk-2011980033.html

В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя

В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 18.04.2025

В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя

Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:07:00+03:00

2025-04-18T10:07:00+03:00

2025-04-18T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол