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В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/dzerzhinsk-2011980033.html
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя - РИА Новости, 18.04.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя
Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:07:00+03:00
2025-04-18T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Дзержинске при атаке ВСУ ранило мирного жителя

Мэр Приходько: в Дзержинске при атаке ВСУ ранен мирный житель

© AP Photo / Oleg PetrasiukМестный житель в Дзержинске
Местный житель в Дзержинске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Местный житель в Дзержинске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в Дзержинске, входящем в городской округ Горловка, в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
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