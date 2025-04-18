https://ria.ru/20250418/donorstvo-2012143407.html

Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года

Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.04.2025

Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года

РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:35:00+03:00

2025-04-18T17:35:00+03:00

2025-04-18T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В пятницу в Доме правительства Подмосковья прошла донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора в России. Все желающие могли сдать кровь. "Всего в акции приняли участие 153 сотрудника, было собрано почти 50 литров крови. В Подмосковье очень активное и развитое донорское движение. Так, всего с начала года в регионе было собрано более 20 тонн донорской крови, а донорами стали почти 29 тысяч человек. При этом большая часть кроводач проводится на безвозмездной основе", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Кровь и ее компоненты нужны пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

https://ria.ru/20250411/den_donora_krovi-1940760982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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