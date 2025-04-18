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Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:35 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/donorstvo-2012143407.html
Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года
Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 18.04.2025
Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года
РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:35:00+03:00
2025-04-18T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В пятницу в Доме правительства Подмосковья прошла донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора в России. Все желающие могли сдать кровь. "Всего в акции приняли участие 153 сотрудника, было собрано почти 50 литров крови. В Подмосковье очень активное и развитое донорское движение. Так, всего с начала года в регионе было собрано более 20 тонн донорской крови, а донорами стали почти 29 тысяч человек. При этом большая часть кроводач проводится на безвозмездной основе", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Кровь и ее компоненты нужны пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года

Свыше 20 тонн донорской крови собрали в Московской области с начала 2025 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСдача крови в мобильной станции переливания крови
Сдача крови в мобильной станции переливания крови - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сдача крови в мобильной станции переливания крови. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более 20 тонн донорской крови собрали в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В пятницу в Доме правительства Подмосковья прошла донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора в России. Все желающие могли сдать кровь.
"Всего в акции приняли участие 153 сотрудника, было собрано почти 50 литров крови. В Подмосковье очень активное и развитое донорское движение. Так, всего с начала года в регионе было собрано более 20 тонн донорской крови, а донорами стали почти 29 тысяч человек. При этом большая часть кроводач проводится на безвозмездной основе", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Кровь и ее компоненты нужны пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.
Забор крови у донора - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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