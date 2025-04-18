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На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело - РИА Новости, 18.04.2025
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17:26 18.04.2025
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На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело
На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело - РИА Новости, 18.04.2025
На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело
Первый заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:26:00+03:00
2025-04-18T17:26:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. "Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора МБУ "Дирекция парков и скверов" города Махачкалы, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2023 году подозреваемый получил через посредника взятку в 1 миллион 420 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной работы размещенных на территории Махачкалы аттракционов, принадлежащих местному жителю. Также возбудили уголовное дело против взяткодателя по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и посредника по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В феврале был задержан и арестован руководитель Дирекции парков и скверов Махачкалы по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков имени Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, Ак-Гель, Родопский бульвар и сквера имени Фазу Алиевой. В результате этого бюджет учреждения недополучил суммы арендной платы в размере более 21,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250417/sud-2011748595.html
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махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело

На первого замглавы дирекции парков и скверов Махачкалы завели дело о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Первый заместитель руководителя Дирекции парков и скверов Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя директора МБУ "Дирекция парков и скверов" города Махачкалы, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", – говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2023 году подозреваемый получил через посредника взятку в 1 миллион 420 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственной работы размещенных на территории Махачкалы аттракционов, принадлежащих местному жителю.
Также возбудили уголовное дело против взяткодателя по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и посредника по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
В феврале был задержан и арестован руководитель Дирекции парков и скверов Махачкалы по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он по заниженной арендной плате, без соответствующего разрешения и без заключения договоров предоставил право на размещение 29 нестационарных торговых объектов на территориях парков имени Ленинского комсомола, имени 50-летия Октября, Ак-Гель, Родопский бульвар и сквера имени Фазу Алиевой. В результате этого бюджет учреждения недополучил суммы арендной платы в размере более 21,3 миллиона рублей.
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