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Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал - РИА Новости, 18.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:45 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/byudzhet-2012016014.html
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал - РИА Новости, 18.04.2025
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал
Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:45:00+03:00
2025-04-18T11:45:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ход исполнения финансового документа глава региона обсудил с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Татьяной Рыбалко. По словам Анохина, положительная динамика наблюдается почти по всем источникам доходов. "Это свидетельствует о здоровом росте экономики и стабильной работе предприятий в условиях санкций. Также работа смоленских налоговиков получает хорошие отзывы от бизнеса благодаря правильно выстроенному взаимодействию. Поэтому наш ключевой приоритет сейчас – не снижать набранный темп и четко исполнить утвержденный бюджет области", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор договорился с Рыбалко усилить координацию по всем вопросам, связанным с исполнением бюджета.
https://ria.ru/20250417/smolensk-2011903975.html
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал

Анохин: доходы бюджета Смоленщины за I квартал составили свыше 17 млрд рублей

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Ход исполнения финансового документа глава региона обсудил с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Татьяной Рыбалко.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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По словам Анохина, положительная динамика наблюдается почти по всем источникам доходов.
"Это свидетельствует о здоровом росте экономики и стабильной работе предприятий в условиях санкций. Также работа смоленских налоговиков получает хорошие отзывы от бизнеса благодаря правильно выстроенному взаимодействию. Поэтому наш ключевой приоритет сейчас – не снижать набранный темп и четко исполнить утвержденный бюджет области", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор договорился с Рыбалко усилить координацию по всем вопросам, связанным с исполнением бюджета.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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