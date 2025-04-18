https://ria.ru/20250418/byudzhet-2012016014.html

Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал

Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал - РИА Новости, 18.04.2025

Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал

Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:45:00+03:00

2025-04-18T11:45:00+03:00

2025-04-18T11:45:00+03:00

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ход исполнения финансового документа глава региона обсудил с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Татьяной Рыбалко. По словам Анохина, положительная динамика наблюдается почти по всем источникам доходов. "Это свидетельствует о здоровом росте экономики и стабильной работе предприятий в условиях санкций. Также работа смоленских налоговиков получает хорошие отзывы от бизнеса благодаря правильно выстроенному взаимодействию. Поэтому наш ключевой приоритет сейчас – не снижать набранный темп и четко исполнить утвержденный бюджет области", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор договорился с Рыбалко усилить координацию по всем вопросам, связанным с исполнением бюджета.

https://ria.ru/20250417/smolensk-2011903975.html

https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин