https://ria.ru/20250418/byudzhet-2012016014.html
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал - РИА Новости, 18.04.2025
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал
Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:45:00+03:00
2025-04-18T11:45:00+03:00
2025-04-18T11:45:00+03:00
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Ход исполнения финансового документа глава региона обсудил с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Татьяной Рыбалко. По словам Анохина, положительная динамика наблюдается почти по всем источникам доходов. "Это свидетельствует о здоровом росте экономики и стабильной работе предприятий в условиях санкций. Также работа смоленских налоговиков получает хорошие отзывы от бизнеса благодаря правильно выстроенному взаимодействию. Поэтому наш ключевой приоритет сейчас – не снижать набранный темп и четко исполнить утвержденный бюджет области", – написал в своем телеграм-канале Анохин. Губернатор договорился с Рыбалко усилить координацию по всем вопросам, связанным с исполнением бюджета.
https://ria.ru/20250417/smolensk-2011903975.html
https://ria.ru/20250416/anokhin-2011685411.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: в бюджет Смоленщины поступило более 17 млрд рублей за I квартал
Анохин: доходы бюджета Смоленщины за I квартал составили свыше 17 млрд рублей
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области по итогам I квартала 2025 года составили более 17 миллиардов рублей, это на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Ход исполнения финансового документа глава региона обсудил с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области Татьяной Рыбалко.
По словам Анохина
, положительная динамика наблюдается почти по всем источникам доходов.
"Это свидетельствует о здоровом росте экономики и стабильной работе предприятий в условиях санкций. Также работа смоленских налоговиков получает хорошие отзывы от бизнеса благодаря правильно выстроенному взаимодействию. Поэтому наш ключевой приоритет сейчас – не снижать набранный темп и четко исполнить утвержденный бюджет области", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Губернатор договорился с Рыбалко усилить координацию по всем вопросам, связанным с исполнением бюджета.