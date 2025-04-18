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В Бурятии за сутки потушили шесть лесных пожаров - РИА Новости, 18.04.2025
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05:10 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/burjatija-2011949716.html
В Бурятии за сутки потушили шесть лесных пожаров
В Бурятии за сутки потушили шесть лесных пожаров - РИА Новости, 18.04.2025
В Бурятии за сутки потушили шесть лесных пожаров
На территории Бурятии за сутки потушено шесть лесных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:10:00+03:00
2025-04-18T05:10:00+03:00
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 18 апр - РИА Новости. На территории Бурятии за сутки потушено шесть лесных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "За прошедшие сутки в лесном фонде республики ликвидировано шесть очагов: в Еравнинском районе, на общей площади 2 809 гектаров и один пожар в Иволгинском, площадью 0,1 гектара", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что на утро пятницы в регионе действует два лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади 1,5 тысячи гектаров, в том числе одно возгорание на площади более 2,2 тысячи гектара. Угрозы населённым пунктам нет. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. На тушении работает 198 человек, задействовано 30 единиц лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии за сутки потушили шесть лесных пожаров

В Бурятии за сутки потушили шесть лесных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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УЛАН-УДЭ, 18 апр - РИА Новости. На территории Бурятии за сутки потушено шесть лесных пожаров на общей площади 2,8 тысячи гектаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
"За прошедшие сутки в лесном фонде республики ликвидировано шесть очагов: в Еравнинском районе, на общей площади 2 809 гектаров и один пожар в Иволгинском, площадью 0,1 гектара", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что на утро пятницы в регионе действует два лесных пожара в Еравнинском районе на общей площади 1,5 тысячи гектаров, в том числе одно возгорание на площади более 2,2 тысячи гектара. Угрозы населённым пунктам нет. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. На тушении работает 198 человек, задействовано 30 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
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ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
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