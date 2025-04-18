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В Брянске троих студентов осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 18.04.2025
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13:04 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/brjansk-2012049233.html
В Брянске троих студентов осудили за участие в террористическом сообществе
В Брянске троих студентов осудили за участие в террористическом сообществе - РИА Новости, 18.04.2025
В Брянске троих студентов осудили за участие в террористическом сообществе
Трое иностранных студентов, обучавшихся в университете Брянска, получили от 6 до 9 лет заключения за участие в террористическом сообществе и публичное... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:04:00+03:00
2025-04-18T13:04:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
брянск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трое иностранных студентов, обучавшихся в университете Брянска, получили от 6 до 9 лет заключения за участие в террористическом сообществе и публичное оправдание терроризма, сообщили в прокуратуре Брянской области и в СУСК РФ по региону. "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих иностранных граждан, обучавшихся в одном из университетов Брянска. Они признаны виновными по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), а один из них - еще и по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)", – говорится в сообщении прокуратуры. По данным СУСК, в 2022 году студенты вступили в интернет-мессенджер сообщества, преследующего цели и идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации, призывающей к совершению террористических действий. Они занимались оправданием ее идеологии и пропагандой ее деятельности на территории Брянской области. Кроме того, один из фигурантов уголовного дела разместил в социальной сети доступную всем пользователям видеозапись с текстом, содержащим оправдание идеологии терроризма. В СУСК отметили, что преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму регионального управления МВД России. "Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 6 лет в колонии общего режима, 8 лет и 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, далее в колонии строгого режима", – добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250417/terrorizm-2011759625.html
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происшествия, россия, брянская область, брянск
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск
В Брянске троих студентов осудили за участие в террористическом сообществе

В Брянске трое студентов получили сроки за участие в террористическом сообществе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трое иностранных студентов, обучавшихся в университете Брянска, получили от 6 до 9 лет заключения за участие в террористическом сообществе и публичное оправдание терроризма, сообщили в прокуратуре Брянской области и в СУСК РФ по региону.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих иностранных граждан, обучавшихся в одном из университетов Брянска. Они признаны виновными по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), а один из них - еще и по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)", – говорится в сообщении прокуратуры.
По данным СУСК, в 2022 году студенты вступили в интернет-мессенджер сообщества, преследующего цели и идеологию запрещенной в РФ международной террористической организации, призывающей к совершению террористических действий. Они занимались оправданием ее идеологии и пропагандой ее деятельности на территории Брянской области. Кроме того, один из фигурантов уголовного дела разместил в социальной сети доступную всем пользователям видеозапись с текстом, содержащим оправдание идеологии терроризма.
В СУСК отметили, что преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками центра противодействия экстремизму регионального управления МВД России.
"Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 6 лет в колонии общего режима, 8 лет и 9 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, далее в колонии строгого режима", – добавили в прокуратуре.
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