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ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 18.04.2025 (обновлено: 09:02 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/bespilotniki-2011964539.html
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область - РИА Новости, 18.04.2025
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область
Силы ПВО уничтожили за ночь более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:59:00+03:00
2025-04-18T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам", - написал Балицкий.Также за прошедшую ночь противник совершил более 40 попыток обстрелять Запорожскую область, написал он.
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область

Балицкий: силы ПВО за ночь сбили более 40 БПЛА над Запорожской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам", - написал Балицкий.
Также за прошедшую ночь противник совершил более 40 попыток обстрелять Запорожскую область, написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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