https://ria.ru/20250418/bespilotniki-2011964539.html
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область - РИА Новости, 18.04.2025
ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область
Силы ПВО уничтожили за ночь более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:59:00+03:00
2025-04-18T08:59:00+03:00
2025-04-18T09:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам", - написал Балицкий.Также за прошедшую ночь противник совершил более 40 попыток обстрелять Запорожскую область, написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПВО за ночь уничтожила более 40 БПЛА ВСУ, атаковавших Запорожскую область
Балицкий: силы ПВО за ночь сбили более 40 БПЛА над Запорожской областью