https://ria.ru/20250418/avtomobili-2012043052.html

Руденя передал новые автомобили многодетным семьям и учреждениям

Руденя передал новые автомобили многодетным семьям и учреждениям - РИА Новости, 18.04.2025

Руденя передал новые автомобили многодетным семьям и учреждениям

В Твери состоялась торжественная церемония вручения автотранспорта, предназначенного для семейных центров, школ и колледжей региона, многодетных семей, ключи... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

2025-04-18T12:47:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

многодетные семьи

автомобили

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ТВЕРЬ, 18 апр - РИА Новости. В Твери состоялась торжественная церемония вручения автотранспорта, предназначенного для семейных центров, школ и колледжей региона, многодетных семей, ключи передали губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы РФ Владимир Васильев, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. "При постоянной поддержке президента Российской Федерации и правительства России за последние пять лет автомобильный парк нашей области значительно обновился и увеличился. Хотел бы поблагодарить сотрудников наших учреждений за вклад в развитие Верхневолжья и, конечно, многодетных родителей, которые вносят самый главный вклад в развитие и укрепление страны. Они дарят нам прекрасных детей, граждан Российской Федерации, тех, кто будет укреплять нашу страну. Крепкие и дружные семьи – это наша традиция! Радует, что сегодня на тверской земле проживает уже более 16 тысяч таких семей, и за последние 12 лет их стало в 2,5 раза больше. Мы и дальше будем развивать и совершенствовать систему поддержки наших многодетных родителей", - приводит пресс-служба слова Рудени. 10 автомобилей переданы в отделения семейных центров Жарковского, Кашинского, Лесного, Лихославльского, Оленинского, Спировского, Старицкого, Селижаровского, Торопецкого округов, а также в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних поселка Молоково. Автомобили предназначены для профилактических выходов в семьи с детьми, для оказания необходимой помощи, установки автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, проверки их работоспособности и других целей. Кроме того, 13 отечественных автомобилей поступят в учреждения образования 12 муниципалитетов для обучения школьников навыкам вождения. Автомобили марки "Лада Гранта", переоборудованные под учебные, приобретены за счет средств областного бюджета. Они предназначены для школ и колледжей, реализующих программы профессионального обучения по профессии "Водитель автомобиля категории "В". Всего в Тверской области в 2024-2025 учебном году профессию водителя получали 283 старшеклассника из 20 школ региона. В 2025-2026 учебном году этот показатель вырастет - навыкам вождения обучат 457 учащихся 38 школ Верхневолжья. Также в пятницу на новых автомобилях домой уехали девять многодетных семей Верхневолжья. Семьи выразили благодарность губернатору Рудене за личное участие в создании комплекса мер по поддержке больших семей. После церемонии глава региона пообщался с участниками мероприятия.

https://ria.ru/20250417/rudenya-2011826364.html

https://ria.ru/20250415/rudenya-2011450778.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, многодетные семьи, автомобили