https://ria.ru/20250418/avtobus-2012441928.html
Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы
Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы - РИА Новости, 21.04.2025
Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы
Все пострадавшие в ДТП в марте в Симферополе, в котором автобус врезался в стоящий грузовик, закончили стационарное лечение, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-18T14:03:00+03:00
2025-04-18T14:03:00+03:00
2025-04-21T08:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Все пострадавшие в ДТП в марте в Симферополе, в котором автобус врезался в стоящий грузовик, закончили стационарное лечение, сообщили РИА Новости в пятницу в крымском минздраве.На трассе возле аэропорта под Симферополем 24 марта рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 22 человека были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.С 7 апреля в больницах оставались двое пострадавших."По состоянию на 18 апреля, все пациенты, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе, завершили стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе минздрава.Водитель автобуса выжил, он был задержан и арестован на два месяца на время следствия.
https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы
Все пострадавшие в марте в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы