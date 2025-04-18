https://ria.ru/20250418/avtobus-2012441928.html

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы - РИА Новости, 21.04.2025

Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больницы

Все пострадавшие в ДТП в марте в Симферополе, в котором автобус врезался в стоящий грузовик, закончили стационарное лечение, сообщили РИА Новости в пятницу в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-18T14:03:00+03:00

2025-04-18T14:03:00+03:00

2025-04-21T08:08:00+03:00

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144118/39/1441183966_0:64:2847:1665_1920x0_80_0_0_25b31fd4c1db599c4ada0af59fdc9b83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Все пострадавшие в ДТП в марте в Симферополе, в котором автобус врезался в стоящий грузовик, закончили стационарное лечение, сообщили РИА Новости в пятницу в крымском минздраве.На трассе возле аэропорта под Симферополем 24 марта рейсовый автобус врезался в стоящий на обочине зерновоз. По данным минздрава региона, шесть человек погибли, в больницу были доставлены 37 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, из них 22 человека были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.С 7 апреля в больницах оставались двое пострадавших."По состоянию на 18 апреля, все пациенты, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе, завершили стационарное лечение", - сообщили в пресс-службе минздрава.Водитель автобуса выжил, он был задержан и арестован на два месяца на время следствия.

https://ria.ru/20250121/avtobus-1994742371.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)