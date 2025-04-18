Архиепископ Маркелл прибыл в аэропорт, чтобы вылететь в Израиль
Архиепископ Маркелл с трудом добрался до аэропорта, чтобы вылететь в Израиль
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл сообщил журналистам, что полиция неоднократно останавливала его по пути в аэропорт Кишинева, откуда в пятницу он должен улететь в Иерусалим за Благодатным огнем.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи.
"Мы немного опоздали, потому что по дороге в аэропорт нам пришлось сменить четыре автомобиля. Полиция останавливала нас в дороге несколько раз. Но все будет хорошо, мы сможем доставить в Молдавию Благодатный огонь. Но призываю не усугублять ситуацию в канун Светлой Пасхи", - сообщил Маркелл журналистам по прибытии в аэропорт.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.