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Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 18.04.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:24 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/anokhin-2012190505.html
Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск"
Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 18.04.2025
Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск"
Эксперты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" подвели итоги первых этапов программы – анкетирования, эссе и тестирования, сообщил в своем... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:24:00+03:00
2025-04-18T20:24:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Эксперты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" подвели итоги первых этапов программы – анкетирования, эссе и тестирования, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Собеседования начнутся 21 апреля. На них будут приглашать участников, успешно прошедших предыдущие этапы. Лучших зачислят на очный курс обучения. Программа подготовки компетентных руководителей из числа участников СВО реализуется по поручению президента Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев". "Программа будет включать учебные дисциплины, связанные с управленческой деятельностью: экономика и финансы, менеджмент организации, административное, гражданское, уголовное право, история Отечества и многое другое. Участники получат опытных наставников, пройдут стажировки в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях региона", — написал Анохин. Губернатор уточнил, что регистрацию в Смоленской области прошли почти 300 человек, большинство из них — жители региона. Порядка половины участников — в возрасте до 35 лет. "Это значит, что свое будущее они связывают со Смоленщиной", — подытожил Анохин.
https://ria.ru/20250219/anokhin-2000410043.html
https://ria.ru/20250224/svo-2001319235.html
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смоленская область, василий анохин, владимир путин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Владимир Путин
Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск"

Завершен первый этап программы "Герои СВОего времени. Смоленск"

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Эксперты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" подвели итоги первых этапов программы – анкетирования, эссе и тестирования, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Собеседования начнутся 21 апреля. На них будут приглашать участников, успешно прошедших предыдущие этапы. Лучших зачислят на очный курс обучения.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Программа подготовки компетентных руководителей из числа участников СВО реализуется по поручению президента Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев".
"Программа будет включать учебные дисциплины, связанные с управленческой деятельностью: экономика и финансы, менеджмент организации, административное, гражданское, уголовное право, история Отечества и многое другое. Участники получат опытных наставников, пройдут стажировки в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях региона", — написал Анохин.
Губернатор уточнил, что регистрацию в Смоленской области прошли почти 300 человек, большинство из них — жители региона. Порядка половины участников — в возрасте до 35 лет.
"Это значит, что свое будущее они связывают со Смоленщиной", — подытожил Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинВладимир Путин
 
 
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