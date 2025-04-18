https://ria.ru/20250418/anokhin-2012190505.html

Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск"

Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 18.04.2025

Анохин: подведены итоги первого этапа "Героев СВОего времени. Смоленск"

Эксперты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" подвели итоги первых этапов программы – анкетирования, эссе и тестирования, сообщил в своем... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:24:00+03:00

2025-04-18T20:24:00+03:00

2025-04-18T20:24:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Эксперты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" подвели итоги первых этапов программы – анкетирования, эссе и тестирования, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. Собеседования начнутся 21 апреля. На них будут приглашать участников, успешно прошедших предыдущие этапы. Лучших зачислят на очный курс обучения. Программа подготовки компетентных руководителей из числа участников СВО реализуется по поручению президента Владимира Путина и является продолжением федерального проекта "Время героев". "Программа будет включать учебные дисциплины, связанные с управленческой деятельностью: экономика и финансы, менеджмент организации, административное, гражданское, уголовное право, история Отечества и многое другое. Участники получат опытных наставников, пройдут стажировки в органах власти, муниципалитетах и на предприятиях региона", — написал Анохин. Губернатор уточнил, что регистрацию в Смоленской области прошли почти 300 человек, большинство из них — жители региона. Порядка половины участников — в возрасте до 35 лет. "Это значит, что свое будущее они связывают со Смоленщиной", — подытожил Анохин.

https://ria.ru/20250219/anokhin-2000410043.html

https://ria.ru/20250224/svo-2001319235.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин, владимир путин