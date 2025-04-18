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Абхазия перенимает позитивный опыт России, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025
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22:11 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html
Абхазия перенимает позитивный опыт России, считает эксперт
Абхазия перенимает позитивный опыт России, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025
Абхазия перенимает позитивный опыт России, считает эксперт
Абхазия перенимает позитивный опыт России в организации работы правительства и поиска перспективных кадров, рассказал РИА Новости политолог, доцент Финансового... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:11:00+03:00
2025-04-18T22:11:00+03:00
политика
абхазия
россия
алексей мартынов (политолог)
бадра гунба
в мире
правительство абхазии
правительство рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Абхазия перенимает позитивный опыт России в организации работы правительства и поиска перспективных кадров, рассказал РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов. Ранее президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина. Теперь у премьер-министра страны пять заместителей, некоторые из них совмещают эту должность с министерским портфелем. "Очевидно, в Абхазии перенимается российский опыт организации работы правительства. Понятно, что масштабы разные - огромная Россия и маленькая Абхазия, но тем не менее, учитывая ближайшее соседство, взаимоотношения, взаимодействие, в том числе и на уровне министерств, ведомств, это такая оптимизация организационной структуры в соответствии с российским опытом", - полагает собеседник агентства. Как отметил политолог, Гунба набрал свою новую команду в первую очередь за умения, что позитивно скажется на внутриполитическом климате в Абхазии и на взаимодействии министерств и ведомств на международном уровне. Так, например, его оппонент на прошедших выборах и бывший торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц получил портфель главы МИД. "Несмотря на то, что он был оппонентом на выборах, его идеи, его способности, его таланты востребованы абхазским обществом. Здесь я тоже совершенно не сомневаюсь, что свою эффективность Барциц покажет в полном объеме в ближайшее время", - подчеркнул Мартынов. Помимо этого, как напомнил эксперт, власти страны провели конкурс "Команда Абхазии" с целью выявления наиболее перспективных управленческих кадров. Его финалисты уже получили предложения о трудоустройстве в составе нового правительства. "Это тоже позитивный российский опыт, который Абхазия переняла и уже начала реализовывать. Долгая, (длиной - ред.) в несколько десятилетий практика особого пути, а на самом деле изживших себя традиций кланового устройства общества, преодолена. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Традиции это вообще здорово, но важно то, что эффективно здесь и сейчас для динамичного развития Республики Абхазия", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250402/abkhaziya-2008922038.html
https://ria.ru/20250404/mishustin-2009373331.html
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политика, абхазия, россия, алексей мартынов (политолог), бадра гунба, в мире, правительство абхазии, правительство рф
Политика, Абхазия, Россия, Алексей Мартынов (политолог), Бадра Гунба, В мире, Правительство Абхазии, Правительство РФ
Абхазия перенимает позитивный опыт России, считает эксперт

Политолог Мартынов: Абхазия перенимает опыт России в работе правительства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Абхазия перенимает позитивный опыт России в организации работы правительства и поиска перспективных кадров, рассказал РИА Новости политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.
Ранее президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру кабмина. Теперь у премьер-министра страны пять заместителей, некоторые из них совмещают эту должность с министерским портфелем.
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"Очевидно, в Абхазии перенимается российский опыт организации работы правительства. Понятно, что масштабы разные - огромная Россия и маленькая Абхазия, но тем не менее, учитывая ближайшее соседство, взаимоотношения, взаимодействие, в том числе и на уровне министерств, ведомств, это такая оптимизация организационной структуры в соответствии с российским опытом", - полагает собеседник агентства.
Как отметил политолог, Гунба набрал свою новую команду в первую очередь за умения, что позитивно скажется на внутриполитическом климате в Абхазии и на взаимодействии министерств и ведомств на международном уровне. Так, например, его оппонент на прошедших выборах и бывший торгпред Абхазии в РФ Олег Барциц получил портфель главы МИД.
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"Несмотря на то, что он был оппонентом на выборах, его идеи, его способности, его таланты востребованы абхазским обществом. Здесь я тоже совершенно не сомневаюсь, что свою эффективность Барциц покажет в полном объеме в ближайшее время", - подчеркнул Мартынов.
Помимо этого, как напомнил эксперт, власти страны провели конкурс "Команда Абхазии" с целью выявления наиболее перспективных управленческих кадров. Его финалисты уже получили предложения о трудоустройстве в составе нового правительства. "Это тоже позитивный российский опыт, который Абхазия переняла и уже начала реализовывать. Долгая, (длиной - ред.) в несколько десятилетий практика особого пути, а на самом деле изживших себя традиций кланового устройства общества, преодолена. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Традиции это вообще здорово, но важно то, что эффективно здесь и сейчас для динамичного развития Республики Абхазия", - резюмировал он.
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ПолитикаАбхазияРоссияАлексей Мартынов (политолог)Бадра ГунбаВ миреПравительство АбхазииПравительство РФ
 
 
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