https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012178893.html

Президент Абхазии утвердил структуру правительства

Президент Абхазии утвердил структуру правительства - РИА Новости, 18.04.2025

Президент Абхазии утвердил структуру правительства

Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:33:00+03:00

2025-04-18T19:33:00+03:00

2025-04-18T20:29:00+03:00

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бадра гунба

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале."По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", — говорится в публикации.На должности назначены:Кроме того, вице-премьерами стали Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, занимающий также должность министра внутренних дел. На пост руководителя аппарата кабинета министров назначен Иатыр Ажиба.Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73 процента голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54 процента.

https://ria.ru/20250404/mishustin-2009373331.html

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абхазия, в мире, бадра гунба, правительство абхазии