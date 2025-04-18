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Президент Абхазии утвердил структуру правительства - РИА Новости, 18.04.2025
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19:33 18.04.2025 (обновлено: 20:29 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012178893.html
Президент Абхазии утвердил структуру правительства
Президент Абхазии утвердил структуру правительства - РИА Новости, 18.04.2025
Президент Абхазии утвердил структуру правительства
Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T19:33:00+03:00
2025-04-18T20:29:00+03:00
абхазия
в мире
бадра гунба
правительство абхазии
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале."По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", — говорится в публикации.На должности назначены:Кроме того, вице-премьерами стали Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, занимающий также должность министра внутренних дел. На пост руководителя аппарата кабинета министров назначен Иатыр Ажиба.Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73 процента голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54 процента.
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абхазия, в мире, бадра гунба, правительство абхазии
Абхазия, В мире, Бадра Гунба, Правительство Абхазии
Президент Абхазии утвердил структуру правительства

Президент Абхазии Гунба утвердил структуру правительства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.
«
"По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", — говорится в публикации.
На должности назначены:
  • Олег Барциц — глава МИД;
  • Владимир Ануа — министр обороны;
  • Роберт Киут — глава МВД;
  • Эдуард Бутба — министр здравоохранения;
  • Даур Кове — министр культуры;
  • Эдгар Бения — министр по налогам и сборам;
  • Хана Гунба — министр просвещения;
  • Саид Губаз — министр финансов;
  • Беслан Джопуа — министр сельского хозяйства;
  • Анри Барциц — министр юстиции;
  • Теймураз Миквабия — министр экономики;
  • Батал Мушба — министр энергетики;
  • Руслан Аджба — министр социального обеспечения и демографической политики.
Кроме того, вице-премьерами стали Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, занимающий также должность министра внутренних дел. На пост руководителя аппарата кабинета министров назначен Иатыр Ажиба.
Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73 процента голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54 процента.
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