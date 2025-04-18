Президент Абхазии утвердил структуру правительства
Президент Абхазии Гунба утвердил структуру правительства
Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил новую структуру правительства, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале.
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"По новой структуре у премьер-министра пять заместителей", — говорится в публикации.
На должности назначены:
- Олег Барциц — глава МИД;
- Владимир Ануа — министр обороны;
- Роберт Киут — глава МВД;
- Эдуард Бутба — министр здравоохранения;
- Даур Кове — министр культуры;
- Эдгар Бения — министр по налогам и сборам;
- Хана Гунба — министр просвещения;
- Саид Губаз — министр финансов;
- Беслан Джопуа — министр сельского хозяйства;
- Анри Барциц — министр юстиции;
- Теймураз Миквабия — министр экономики;
- Батал Мушба — министр энергетики;
- Руслан Аджба — министр социального обеспечения и демографической политики.
Кроме того, вице-премьерами стали Джансух Нанба, Тарас Хагба, Вараздат Миносян и Роберт Киут, занимающий также должность министра внутренних дел. На пост руководителя аппарата кабинета министров назначен Иатыр Ажиба.
Выборы президента Абхазии прошли в два тура: 15 февраля и 1 марта. По данным ЦИК республики, во втором туре победил Гунба с 54,73 процента голосов избирателей, его оппонент — оппозиционер Адгур Ардзинба — набрал 41,54 процента.