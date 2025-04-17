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Жил на две семьи: советский Казанова Валерий Золотухин - РИА Новости, 17.04.2025
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18:55 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zolotukhin-2011816125.html
Жил на две семьи: советский Казанова Валерий Золотухин
Жил на две семьи: советский Казанова Валерий Золотухин - РИА Новости, 17.04.2025
Жил на две семьи: советский Казанова Валерий Золотухин
Народный артист РСФСР Валерий Золотухин давно снискал любовь зрителей благодаря своему творчеству. Актёр сыграл в десятках прекрасных фильмов, вошедших в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:55:00+03:00
2025-04-17T18:55:00+03:00
рсфср
валерий золотухин
алтайский край
нина шацкая
гитис
театр на таганке
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Валерий Золотухин давно снискал любовь зрителей благодаря своему творчеству. Актёр сыграл в десятках прекрасных фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. А самой любимой своей ролью в театре Золотухин называл деревенского мужика Фёдора Кузькина в спектакле "Живой".Впрочем, актёр действительно был весьма живым и не только на сцене, у него была бурная жизнь, которая часто освещалась в СМИ. В детстве болел и передвигался на костыляхБудущий артист родился 21 июня 1941 года в Быстром Истоке Алтайского края в семье председателя колхоза Сергея Илларионовича и Матрёны Федосеевны Золотухиных.В детстве он серьёзно болел, из-за туберкулёза костей одно время ему приходилось передвигаться только с помощью костылей.Тогда было сложно представить, что из тощего невзрачного мальчишки вырастет выдающийся артист, который будет блистать на сцене театра и в кино.После школы у него получилось не только с первой попытки поступить в ГИТИС, но ещё и пройти на отделение музыкальной комедии, где нужно было петь и танцевать.Золотухин даже во время ходьбы иногда прихрамывал, и любые физические нагрузки могли спровоцировать обострение болезни, но он был готов работать при любых условиях.И он работал, сыграл около 90 ролей в кино, многие из которых стали легендарными. "Бумбараш", "Хозяин тайги", "Пропажа свидетеля", "Единственная" — эти и многие другие фильмы с его участием сделали актёра невероятно популярным, в том числе и среди представительниц слабого пола, чем Золотухин беззастенчиво пользовался.Уже во время учёбы прослыл сердцеедомВалерий рано понял, что женщины любят ушами, и включал для обольщения на полную мощность своё природное обаяние и умение красиво говорить.Как настоящий Казанова, он всю жизнь вёл любовный дневник, куда записывал свои похождения. Уже во время учёбы в ГИТИСе на отделении музыкальной комедии завёл роман с замужней преподавательницей. Красавица Лариса даже была готова уйти от супруга, но актёр не спешил бежать в ЗАГС.Тем более что ему приглянулась одна из первых красавиц на курсе Нина Шацкая, за которой Золотухину пришлось порядком побегать. Однако он сумел покорить её, упорно добиваясь любви.К сожалению, брак не уничтожил любвеобильность актёра, на его поведение не повлияло и рождение сына Дениса.Золотухин опять начал ходить налево, в своём дневнике описывая тайные встречи. Однажды Шацкой попалась на глаза тетрадь с записями. Многочисленные измены шокировали актрису, и Нина Шацкая ушла от мужа к коллеге по театру Леониду Филатову. Брак распался.Жизнь на две семьиСвою будущую вторую жену актёр встретил на съёмках фильма "Единственная", где Валерий Золотухин играл роль Коли Касаткина, а Тамара Гусева была ассистентом режиссёра по актёрам.Впоследствии Валерий Золотухин вспоминал, как залез в окно гостиничного номера Тамары, услышав её игру на скрипке. Она на тот момент была замужем и недавно родила ребёнка, её всё устраивало. Но Золотухин ворвался в её жизнь подобно вихрю, потревожив покой и сон.Пять лет у них продолжался тайный роман. Забеременев от Золотухина, Тамара разводится с мужем и создаёт новую семью уже с Валерием.Но актёр продолжает свои любовные интрижки и всё так же ведёт свой дневник. Тамара знает о похождениях мужа, но решила всё терпеть во имя своей любви. Даже несмотря на то, что у актёра появляется вторая семья.Актриса Ирина Линдт пришла в Театр на Таганке в 1996 году. Ирина была моложе Валерия на 33 года, ей исполнилось всего 24 года, и поначалу её сильно смущала разница в возрасте.Но затем, получше узнав своего возрастного поклонника, Ирина тоже подпала под его обаяние. Они стали встречаться сначала тайно, а затем всё более открыто.Линдт никогда не уговаривала Золотухина уйти из семьи, даже когда у неё в 2004 году родился от Валерия сын Иван.В 2012 году у актёра диагностировали рак головного мозга, и его любимые женщины Тамара и Ирина по очереди дежурили у постели смертельно больного и вместе проводили его в последний путь.К чести сказать, женщины не стали устраивать громких споров о наследстве и скандалов, кто был главнее в его жизни. После смерти актёра его вдова Тамара решила отказаться от наследства мужа в пользу Ирины Линдт.Обе женщины продолжают оберегать память о выдающемся артисте Валерии Золотухине.
рсфср
алтайский край
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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рсфср, валерий золотухин, алтайский край, нина шацкая, гитис, театр на таганке
РСФСР, Валерий Золотухин, Алтайский край, Нина Шацкая, ГИТИС, Театр на Таганке

Жил на две семьи: советский Казанова Валерий Золотухин

© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкВалерий Золотухин в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Архив
Валерий Золотухин в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир». Архив - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народный артист РСФСР Валерий Золотухин давно снискал любовь зрителей благодаря своему творчеству. Актёр сыграл в десятках прекрасных фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа. А самой любимой своей ролью в театре Золотухин называл деревенского мужика Фёдора Кузькина в спектакле "Живой".
Впрочем, актёр действительно был весьма живым и не только на сцене, у него была бурная жизнь, которая часто освещалась в СМИ.

В детстве болел и передвигался на костылях

Будущий артист родился 21 июня 1941 года в Быстром Истоке Алтайского края в семье председателя колхоза Сергея Илларионовича и Матрёны Федосеевны Золотухиных.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСпектакль "Десять дней, которые потрясли мир" американского журналиста Джона Сайласа Рида
Спектакль Десять дней, которые потрясли мир американского журналиста Джона Сайласа Рида - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Спектакль "Десять дней, которые потрясли мир" американского журналиста Джона Сайласа Рида
В детстве он серьёзно болел, из-за туберкулёза костей одно время ему приходилось передвигаться только с помощью костылей.
Тогда было сложно представить, что из тощего невзрачного мальчишки вырастет выдающийся артист, который будет блистать на сцене театра и в кино.
После школы у него получилось не только с первой попытки поступить в ГИТИС, но ещё и пройти на отделение музыкальной комедии, где нужно было петь и танцевать.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкО.Аросева и В.Золотухин в фильме "Интервенция"
О.Аросева и В.Золотухин в фильме Интервенция - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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О.Аросева и В.Золотухин в фильме "Интервенция"
Золотухин даже во время ходьбы иногда прихрамывал, и любые физические нагрузки могли спровоцировать обострение болезни, но он был готов работать при любых условиях.
И он работал, сыграл около 90 ролей в кино, многие из которых стали легендарными. "Бумбараш", "Хозяин тайги", "Пропажа свидетеля", "Единственная" — эти и многие другие фильмы с его участием сделали актёра невероятно популярным, в том числе и среди представительниц слабого пола, чем Золотухин беззастенчиво пользовался.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Хозяин тайги"
Кадр из фильма Хозяин тайги - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Хозяин тайги"

Уже во время учёбы прослыл сердцеедом

Валерий рано понял, что женщины любят ушами, и включал для обольщения на полную мощность своё природное обаяние и умение красиво говорить.
Как настоящий Казанова, он всю жизнь вёл любовный дневник, куда записывал свои похождения. Уже во время учёбы в ГИТИСе на отделении музыкальной комедии завёл роман с замужней преподавательницей. Красавица Лариса даже была готова уйти от супруга, но актёр не спешил бежать в ЗАГС.
Тем более что ему приглянулась одна из первых красавиц на курсе Нина Шацкая, за которой Золотухину пришлось порядком побегать. Однако он сумел покорить её, упорно добиваясь любви.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкСцена из спектакля "Тартюф" французского драматурга Жана-Батиста Мольера в театре на Таганке
Сцена из спектакля Тартюф французского драматурга Жана-Батиста Мольера в театре на Таганке - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Сцена из спектакля "Тартюф" французского драматурга Жана-Батиста Мольера в театре на Таганке
К сожалению, брак не уничтожил любвеобильность актёра, на его поведение не повлияло и рождение сына Дениса.
Золотухин опять начал ходить налево, в своём дневнике описывая тайные встречи. Однажды Шацкой попалась на глаза тетрадь с записями. Многочисленные измены шокировали актрису, и Нина Шацкая ушла от мужа к коллеге по театру Леониду Филатову. Брак распался.
© РИА Новости / С. Иванов | Перейти в медиабанкАктер Леонид Филатов
Актер Леонид Филатов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / С. Иванов
Перейти в медиабанк
Актер Леонид Филатов

Жизнь на две семьи

Свою будущую вторую жену актёр встретил на съёмках фильма "Единственная", где Валерий Золотухин играл роль Коли Касаткина, а Тамара Гусева была ассистентом режиссёра по актёрам.
Впоследствии Валерий Золотухин вспоминал, как залез в окно гостиничного номера Тамары, услышав её игру на скрипке. Она на тот момент была замужем и недавно родила ребёнка, её всё устраивало. Но Золотухин ворвался в её жизнь подобно вихрю, потревожив покой и сон.
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанкЭйбоженко и Золотухин в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир"
Эйбоженко и Золотухин в спектакле Десять дней, которые потрясли мир - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
Эйбоженко и Золотухин в спектакле "Десять дней, которые потрясли мир"
Пять лет у них продолжался тайный роман. Забеременев от Золотухина, Тамара разводится с мужем и создаёт новую семью уже с Валерием.
Но актёр продолжает свои любовные интрижки и всё так же ведёт свой дневник. Тамара знает о похождениях мужа, но решила всё терпеть во имя своей любви. Даже несмотря на то, что у актёра появляется вторая семья.
Актриса Ирина Линдт пришла в Театр на Таганке в 1996 году. Ирина была моложе Валерия на 33 года, ей исполнилось всего 24 года, и поначалу её сильно смущала разница в возрасте.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии «Своя колея» прошла в концертной студии «Останкино» в Москве
Церемония вручения премии «Своя колея» прошла в концертной студии «Останкино» в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Церемония вручения премии «Своя колея» прошла в концертной студии «Останкино» в Москве
Но затем, получше узнав своего возрастного поклонника, Ирина тоже подпала под его обаяние. Они стали встречаться сначала тайно, а затем всё более открыто.
Линдт никогда не уговаривала Золотухина уйти из семьи, даже когда у неё в 2004 году родился от Валерия сын Иван.
В 2012 году у актёра диагностировали рак головного мозга, и его любимые женщины Тамара и Ирина по очереди дежурили у постели смертельно больного и вместе проводили его в последний путь.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрогон спектакля "На всякого мудреца довольно простоты"
Прогон спектакля На всякого мудреца довольно простоты - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прогон спектакля "На всякого мудреца довольно простоты"
К чести сказать, женщины не стали устраивать громких споров о наследстве и скандалов, кто был главнее в его жизни. После смерти актёра его вдова Тамара решила отказаться от наследства мужа в пользу Ирины Линдт.
Обе женщины продолжают оберегать память о выдающемся артисте Валерии Золотухине.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГражданская панихида по Валерию Золотухину в Театре на Таганке
Гражданская панихида по Валерию Золотухину в Театре на Таганке - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Гражданская панихида по Валерию Золотухину в Театре на Таганке
 
РСФСРВалерий ЗолотухинАлтайский крайНина ШацкаяГИТИСТеатр на Таганке
 
 
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