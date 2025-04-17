В подмосковном Жуковском выявили более 80 нелегальных мигрантов
Полиция выявила 82 нелегала в логистическом центре в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Полиция в ходе рейда выявила 82 мигрантов-нарушителей в логистическом центре маркетплейса в подмосковном Жуковском, на всех составлены протоколы и наложен штраф, пятеро из них будут выдворены из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Полицейские проверили логистический центр одного из маркетплейсов в городском округе Жуковский на предмет соблюдения законодательства и пресечения незаконной миграции.
"B результате полицейские проследили по информационным учетным базам 205 иностранных граждан. 3а незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 82 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 KоAП РФ. Из них 30 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 KoAП PФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", – рассказала Петрова.
В отношении 82 правонарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, из них пятеро с последующим выдворением за пределы РФ. Сейчас полиция устанавливает причастность работодателя, заключили в ведомстве.