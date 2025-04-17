https://ria.ru/20250417/zhukovskij-2011857219.html

В подмосковном Жуковском выявили более 80 нелегальных мигрантов

В подмосковном Жуковском выявили более 80 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 17.04.2025

В подмосковном Жуковском выявили более 80 нелегальных мигрантов

Полиция в ходе рейда выявила 82 мигрантов-нарушителей в логистическом центре маркетплейса в подмосковном Жуковском, на всех составлены протоколы и наложен... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:22:00+03:00

2025-04-17T16:22:00+03:00

2025-04-17T16:22:00+03:00

россия

жуковский

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Полиция в ходе рейда выявила 82 мигрантов-нарушителей в логистическом центре маркетплейса в подмосковном Жуковском, на всех составлены протоколы и наложен штраф, пятеро из них будут выдворены из России, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Полицейские проверили логистический центр одного из маркетплейсов в городском округе Жуковский на предмет соблюдения законодательства и пресечения незаконной миграции. "B результате полицейские проследили по информационным учетным базам 205 иностранных граждан. 3а незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации в отношении 82 мигрантов составлены административные протоколы по ст. 18.10 KоAП РФ. Из них 30 нелегалов привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 KoAП PФ за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания", – рассказала Петрова. В отношении 82 правонарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, из них пятеро с последующим выдворением за пределы РФ. Сейчас полиция устанавливает причастность работодателя, заключили в ведомстве.

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россия, жуковский, татьяна петрова, происшествия