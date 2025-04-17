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Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения - РИА Новости, 17.04.2025
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Новости Подмосковья
 
15:20 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zdorove-2011829639.html
Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения
Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения - РИА Новости, 17.04.2025
Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения
Московская область активно пополняет парк медицинской техники. С начала года больницы региона получили 38 единиц диагностического оборудования, включая... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T15:20:00+03:00
2025-04-17T15:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московская область активно пополняет парк медицинской техники. С начала года больницы региона получили 38 единиц диагностического оборудования, включая магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, флюорографы, маммографы и рентген-аппараты, написал 360.ru.Одно из новоприобретенных устройств – рентгеновский аппарат стоимостью около 29 миллионов рублей – установлено в структурном подразделении №5 Подольской больницы.Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в этом году регион приобрел 19 новых рентген-аппаратов. Медицинское оборудование закуплено по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Граждане могут записаться на обследования по направлению лечащего врача через сервис "Здоровье" портала госуслуг или позвонив по телефону 122.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения

© РИА Новости / Евгений Биятов Аппарат МРТ
Аппарат МРТ - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московская область активно пополняет парк медицинской техники. С начала года больницы региона получили 38 единиц диагностического оборудования, включая магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, флюорографы, маммографы и рентген-аппараты, написал 360.ru.
Одно из новоприобретенных устройств – рентгеновский аппарат стоимостью около 29 миллионов рублей – установлено в структурном подразделении №5 Подольской больницы.
Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в этом году регион приобрел 19 новых рентген-аппаратов. Медицинское оборудование закуплено по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Граждане могут записаться на обследования по направлению лечащего врача через сервис "Здоровье" портала госуслуг или позвонив по телефону 122.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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