https://ria.ru/20250417/zdorove-2011829639.html

Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения

Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения - РИА Новости, 17.04.2025

Больницам МО доставили 38 новых аппаратов для диагностики и лечения

Московская область активно пополняет парк медицинской техники. С начала года больницы региона получили 38 единиц диагностического оборудования, включая... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:20:00+03:00

2025-04-17T15:20:00+03:00

2025-04-17T15:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Московская область активно пополняет парк медицинской техники. С начала года больницы региона получили 38 единиц диагностического оборудования, включая магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, флюорографы, маммографы и рентген-аппараты, написал 360.ru.Одно из новоприобретенных устройств – рентгеновский аппарат стоимостью около 29 миллионов рублей – установлено в структурном подразделении №5 Подольской больницы.Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что в этом году регион приобрел 19 новых рентген-аппаратов. Медицинское оборудование закуплено по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Граждане могут записаться на обследования по направлению лечащего врача через сервис "Здоровье" портала госуслуг или позвонив по телефону 122.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)