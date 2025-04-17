https://ria.ru/20250417/zdorove-2011716523.html

Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону

Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону - РИА Новости, 17.04.2025

Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону

Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T03:17:00+03:00

2025-04-17T03:17:00+03:00

2025-04-17T03:17:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Для снижения веса соблюдаем умеренный дефицит калорий и следим за балансом белков, жиров и углеводов. Стараемся уменьшить, максимально до 5-10% от рациона, быстрые и простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), заменяем их сложными углеводами (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые)", - сказала Волкова. Также следует включить в каждый основной прием пищи источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, морепродукты, либо растительный вариант белка - бобовые. Отдельно в готовую еду можно добавлять полезные жиры из орехов и нерафинированных масел. "Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды и исключить подслащенные напитки – это пустые калории. И также важна физическая нагрузка: сочетание силовых упражнений и кардиотренировок поможет сжигать калории", - заключила Волкова.

https://ria.ru/20250113/son-1993400650.html

https://ria.ru/20250320/pokhudenie-2006097487.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество