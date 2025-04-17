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Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону - РИА Новости, 17.04.2025
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03:17 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/zdorove-2011716523.html
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону - РИА Новости, 17.04.2025
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону
Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:17:00+03:00
2025-04-17T03:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Для снижения веса соблюдаем умеренный дефицит калорий и следим за балансом белков, жиров и углеводов. Стараемся уменьшить, максимально до 5-10% от рациона, быстрые и простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), заменяем их сложными углеводами (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые)", - сказала Волкова. Также следует включить в каждый основной прием пищи источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, морепродукты, либо растительный вариант белка - бобовые. Отдельно в готовую еду можно добавлять полезные жиры из орехов и нерафинированных масел. "Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды и исключить подслащенные напитки – это пустые калории. И также важна физическая нагрузка: сочетание силовых упражнений и кардиотренировок поможет сжигать калории", - заключила Волкова.
https://ria.ru/20250113/son-1993400650.html
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Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону

Диетолог Волкова: похудеть к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий

© Depositphotos.com / mangostockДиета
Диета - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Depositphotos.com / mangostock
Диета. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Для снижения веса соблюдаем умеренный дефицит калорий и следим за балансом белков, жиров и углеводов. Стараемся уменьшить, максимально до 5-10% от рациона, быстрые и простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), заменяем их сложными углеводами (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые)", - сказала Волкова.
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Также следует включить в каждый основной прием пищи источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, морепродукты, либо растительный вариант белка - бобовые. Отдельно в готовую еду можно добавлять полезные жиры из орехов и нерафинированных масел.
"Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды и исключить подслащенные напитки – это пустые калории. И также важна физическая нагрузка: сочетание силовых упражнений и кардиотренировок поможет сжигать калории", - заключила Волкова.
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