https://ria.ru/20250417/zdorove-2011716523.html
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону - РИА Новости, 17.04.2025
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону
Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T03:17:00+03:00
2025-04-17T03:17:00+03:00
2025-04-17T03:17:00+03:00
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/38/1532973814_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_08ef7fe89c41097cb39bd64fad1d47be.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Для снижения веса соблюдаем умеренный дефицит калорий и следим за балансом белков, жиров и углеводов. Стараемся уменьшить, максимально до 5-10% от рациона, быстрые и простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), заменяем их сложными углеводами (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые)", - сказала Волкова. Также следует включить в каждый основной прием пищи источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, морепродукты, либо растительный вариант белка - бобовые. Отдельно в готовую еду можно добавлять полезные жиры из орехов и нерафинированных масел. "Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды и исключить подслащенные напитки – это пустые калории. И также важна физическая нагрузка: сочетание силовых упражнений и кардиотренировок поможет сжигать калории", - заключила Волкова.
https://ria.ru/20250113/son-1993400650.html
https://ria.ru/20250320/pokhudenie-2006097487.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/38/1532973814_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_b1c8b240935cf4fc33f44a305500dae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Диетолог рассказала, как похудеть к летнему сезону
Диетолог Волкова: похудеть к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, сообщила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Для снижения веса соблюдаем умеренный дефицит калорий и следим за балансом белков, жиров и углеводов. Стараемся уменьшить, максимально до 5-10% от рациона, быстрые и простые углеводы (сахар, выпечка, сладости), заменяем их сложными углеводами (цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб, овощи, бобовые)", - сказала Волкова.
Также следует включить в каждый основной прием пищи источники белка, такие как нежирное мясо, рыба, морепродукты, либо растительный вариант белка - бобовые. Отдельно в готовую еду можно добавлять полезные жиры из орехов и нерафинированных масел.
"Кроме того, необходимо пить достаточное количество чистой питьевой воды и исключить подслащенные напитки – это пустые калории. И также важна физическая нагрузка: сочетание силовых упражнений и кардиотренировок поможет сжигать калории", - заключила Волкова.