https://ria.ru/20250417/zaschita-2011747805.html

Экс-банкир Хотин обжаловал арест по делу о создании ОПГ

Экс-банкир Хотин обжаловал арест по делу о создании ОПГ - РИА Новости, 17.04.2025

Экс-банкир Хотин обжаловал арест по делу о создании ОПГ

Защита бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, получившего 9 лет колонии за растрату, обжаловала его арест по новому делу о мошенничестве и... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:57:00+03:00

2025-04-17T09:57:00+03:00

2025-04-17T09:57:00+03:00

происшествия

москва

югра

московский городской суд

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Защита бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, получившего 9 лет колонии за растрату, обжаловала его арест по новому делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. В рамках нового дела Хотину предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размер), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) УК РФ". Суд арестовал его на два месяца. Ранее Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима, бывшего президента "Югры" Алексея Нефедова - к 8,5 годам, экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева - к 8 годам, экс-директора столичного филиала "Югры" Нину Чернову - к 6 годам. А также полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов, постановив взыскать солидарно со всех фигурантов 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей. Мосгорсуд признал приговор законным. Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250410/khotin-2010401199.html

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происшествия, москва, югра, московский городской суд, агентство по страхованию вкладов